Kalyanpur Chunav Result 2025 LIVE: कल्याणपुर में कौन होगा गद्दी का हकदार? BJP और RJD उम्मीदवार में कांटे की टक्कर

🕒 Updated: November 14, 2025 07:28:35 AM IST

Kalyanpur Bihar Election Result 2025 LIVE Updates: बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आज (14 नवंबर, 2025) आ रहे हैं. कल्याणपुर सीट को लेकर तस्वीर अगले कुछ घंटों में साफ हो जाएगी. बिहार की कल्याणपुर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने सचिंद्र प्रसाद सिंह को मैदान में उतारा है, जबकि राष्ट्रीय जनता दल की ओर से मनोज कुमार यादव चुनाव लड़ रहे हैं. गौरतलब है कि इस सीट के लिए 12 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया था. चुनाव आयोग ने इन सभी 12 नामांकनों को स्वीकार कर लिया है. अब कुल 11 उम्मीदवार मैदान में हैं. देखना यह है कि कौन बाजी मारता है. पल-पल की अपडेट के लिए आपको inkhabar वेबसाइट से जुड़े रहना होगा. 

  • 00:06 (IST) 14 Nov 2025

    Bihar Kalyanpur Vidhan Sabha Election Result 2025: कल्याणपुर में हुई बंपर वोटिंग

    Bihar Kalyanpur Vidhan Sabha Election Result 2025: इस बार कल्याणपुर में 74% से ज़्यादा मतदान हुआ, जो पिछले चुनाव से लगभग 3% ज़्यादा है. स्थानीय राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, यह बढ़ा हुआ मतदान "बदलाव की चाहत" का संकेत हो सकता है.

