बता दें कि ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन काउंसिल, उत्तर प्रदेश ने यूपी पॉलिटेक्निक एग्जाम 2020 की रजिस्ट्रेशन डेट 20 मई 2020 तक आगे बढ़ा दी है. इसके साथ ही काउंसिल ने यूपी पॉलिटेक्निक एग्जाम 2020 की तारीख में भी बदलाव कर दिया है. रिवाइज्ड शेड्यूल के मुताबिक एग्जाम का आयोजन जुलाई महीने में किया जाएगा. इच्छुक उम्मीदवारों को ए ग्रुप, ई1/ई2 और अन्य ग्रुप के लिए अलग-अलग आवेदन करना होगा. इसका मतलब यह कि उम्मीदवार सिर्फ 3 आवेदन कर सकते हैं. उम्मीदवारों को सलाह है कि एग्जाम से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें. लेटेस्ट अपडेट के आते ही उसे आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा.

UP Polytechnic Exam 2020 की नई तारीखें

ग्रुप ए एग्जाम का आयोजन 5 जुलाई 2020 को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक यूपी के सभी जिलों में स्थित परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा.

ग्रुप ई एग्जाम का आयोजन 5 जुलाई 2020 को दोपहर 2 बजकर 30 मिनट से 5 बजकर 30 मिनट तक राज्य के सभी जिलों में स्थित परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा.

बी, सी, डी एफ, जी, एच और आई ग्रुप के एग्जाम का आयोजन 6 जुलाई 2020 को सुबह 9 बजे से 12 बजे तक ऑनलाइन माध्यम से राज्य के प्रमुख जिलों में स्थित परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा.

ग्रुप K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7 और K8 ग्रुप के एग्जाम का आयोजन 6 जुलाई 2020 को दोपहर 2 बजकर 30 मिनट से और शाम 5 बजकर 30 मिनट तक ऑनलाइन माध्यम से राज्य के प्रमुख जिलों में स्थित परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा.

UP Polytechnic Exam 2020 के लिए ऐसे करें आवेदन

यूपी पॉलिटेक्निकल एग्जाम 2020 रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट jeecup.nic.in पर जाए.

वेबसाइट के होमपेज पर दिख रहे UP Polytechnic Exam 2020 लिंक पर क्लिक करें.

UP Polytechnic Exam 2020 लिंक पर क्लिक करते ही नया पेज ओपन होगा.

नये पेज पर मांगी गई सारी जानकारी भरकर सबमिट बटन पर क्लिक करें.

सबमिट बटन पर क्लिक करते ही रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी.

आगे की जरूरत के लिए उम्मीदवार रजिस्ट्रेशन फॉर्म का प्रिंटआउट अपने पास रख सकते हैं.

