UP Police Constable PET 2020 Schedule: यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल पीईटी 2020 की तारीख घोषित कर दी गई हैं. उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड, यूपीपीआरपीबी ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर यूपी पुलिस कांस्टेबल शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) शेड्यूल 2020 की घोषणा की है. परीक्षा के लिए आवेदन कर चुके उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाकर शेड्यूल डाउनलोड कर सकते हैं. ये शेड्यूल यूपी पुलिस कांस्टेबल पीईटी अनुसूची 2020 की घोषणा पुरुष उम्मीदवारों के लिए है. रोल नंबर के अनुसार पीईटी की जांच कर सकते हैं. इसके लिए नीचे प्रक्रिया दी गई है.

लखनऊ. उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड, यूपीपीआरपीबी ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर यूपी पुलिस कांस्टेबल शारीरिक दक्षता परीक्षा, पीईटी अनुसूची 2020 की घोषणा की है. अब यूपी पुलिस कांस्टेबल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, पीईटी के लिए उपस्थित होने वाले सभी उम्मीदवारों को यूपी पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट यानी uppbpb.gov.in पर शेड्यूल की जांच कर सकते हैं. पुरुष उम्मीदवारों के लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) 05 जनवरी 2020 को आयोजित की जाएगी. संगठन द्वारा जारी की गई छोटी अधिसूचना के अनुसार, ऐसे सभी पुरुष उम्मीदवार जो 31 दिसंबर 2019 को पीईटी के लिए उपस्थित नहीं हो पाए थे वे 05 जनवरी 2020 को उपस्थित हों.

उल्लेखनीय है कि यूपी पुलिस ने राज्य में यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है. यूपी पुलिस कांस्टेबल फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (पीएसटी) और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन (डीवी) राउंड के लिए कुल 1,23,921 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया था. नीचे दी गई प्रक्रिया से उम्मीदवार अपने शेड्यूल डाउनलोड कर सकते हैं.

How to Download UP Police Constable PET Schedule 2020, कैसे डाउनलोड करें यूपी पुलिस कांस्टेबल पीईटी शेड्यूल 2020:

यूपीपीआरपीबी की आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाएं.

होम पेज पर दिए गए लिंक फॉर रोल नंबर के अनुसार पीईटी वेन्यू पर क्लिक करें.

एक नई विंडो खुलेगी जहां आपको लिंक फॉर रोल नंबर अनुसार पीईटी वेन्यू मिलेगा.

इसे डाउनलोड करें.

उम्मीदवारों को नवीनतम अपडेट के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड (यूपीपीआरपीबी) की आधिकारिक वेबसाइट देखने की सलाह दी जाती है. ध्यान रहे की उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड की जानकारी वेबसाइट पर मिलेगी. वेबसाइट पर एडमिट कार्ड की जानकारी दी जाएगी और एडमिट कार्ड डाउनलोड करें. परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड बेहद जरूरी है.

