नई दिल्ली. अगर आपके आधार कार्ड में कुछ गलती है तो वह कई कार्यों में परेशानी का सबब बन जाती है. इसकी वजह से लोग कफी बार सरकारी लाभों से भी वंचित रह जाते हैं. आधार कार्ड में आने वाली अधिकतर परेशानियां गलत पते को लेकर होती है. कई बार आधार कार्ड पर ही पता गलत प्रिंट होकर आ जाता है तो कई बार लोग अपना एड्रेस बदल देते हैं लेकिन आधार कार्ड पर पुराना पता ही रहता है. इन दोनों ही हालात में आप आसानी से अपने आधार कार्ड में करेक्शन करना सकते हैं वो भी घर बैठे.

दरअसल आधार कार्ड पर पता बदलवाने के इच्छुक लोगों को UIDIA ने एक खास सुविधा प्रदान की है जिसके सहारे घर पर ही यह काम आसानी से किया जा सकता है. यूआईडीआई ने इस बात की ट्वीट कर जानकारी भी दी. पहले इस काम के लिए लोगों को आधार केंद्र, बैंक या कचहरी जाना पड़ता था और लंबी लाइन घंटों खड़ा होकर इंतजार भी करना पड़ता था लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. आइए जानते हैं कैसे घर पर बैठे-बैठे आपके आधार कार्ड का पता ठीक हो जाएगा, वो भी बिना किसी शुल्क.

UIDAI Aadhaar Card Online Address Update: कैसे करें घर पर बैठकर एड्रेस ठीक

1. आधार कार्ड पर पता ठीक करने के लिए सबसे पहले UIDAI की वेबसाइट uidai.gov.in पर जाएं.

2. होमपेज पर My Adhaar टैब पर Update your adhaar पर क्लिक करें और फिर Update your address online पर क्लिक करें.

3. स्क्रीन पर नया पेज खुलेगा जहां आपको आधार नंबर और कैप्चा डालकर सेंड OTP पर क्लिक करें.

4. आपके रजिस्टर्ड नंबर पर आए ओटीपी को दर्ज करें और लॉग इन पर क्लिक करें.

5. अब Update address via address proof का विकल्प दिखेगा जिसपर क्लिक के बाद अपने नए पते की जानकारी भरें.

6. अब बताए गए दस्तावेजों की रंगीन फोटो मोबाइल से क्लिक कर व अपलोड की प्रक्रिया पूरी करें.

7. आखिर में आपकी एप्लिकेशन का वेरिफिकेशन होगा जिसके बाद आपके आधार कार्ड का पता बदल दिया जाएगा. नया आधार कार्ड आपको डाक द्वारा कुछ समय में मिल जाएगा.

