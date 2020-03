SSC Stenographer Grade C, D Result 2018: एसएससी (SSC) स्टेनोग्राफर ग्रुप सी और डी रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर 17 मार्च 2020 को जारी किया जा सकता है. रिजल्ट जारी होने के बाद अभ्यर्थी इन स्टेप्स से चेक कर सकेंगे.

नई दिल्ली. SSC Stenographer Grade C, D Result 2018: कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी (SSC) स्टेनोग्राफर ग्रुप सी और डी पदों पर भर्तियों के लिए आयोजित की गई परीक्षा का रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर 17 मार्च 2020 को जारी कर सकता है. रिजल्ट जारी होने के बाद अभ्यर्थी विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकेंगे. कर्मचारी चयन आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी नोटिस की मानें तो ग्रुप सी और डी स्टेनग्राफर परीक्षा का रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर 6 मार्च 2020 को जारी किया जानें वाला था, लेकिन एडमिनिस्ट्रैटिव कारणों की वजह से अब रिजल्ट 17 मार्च 2020 को जारी किया जाएगा.

एसएससी (SSC) स्टेनोग्राफर ग्रुप सी और डी एग्जाम रिजल्ट जारी होने के बाद अभ्यर्थी विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकेंगे. रिजल्ट चेक करने के लिए अभ्यर्थियों को रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ की जरूरत पड़ेगी.

आपको बता दें कि कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी पदों पर भर्तियों के लिए एग्जाम 28 नवंबर और 10 दिसंबर 2019 को आयोजित किया गया था.

एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी रिजल्ट ऐसे करें चेक :SSC Stenographer grade C, D result How to download

एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी रिजल्ट चेक करने के लिए अभ्यर्थी सबसे पहले विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाये.

विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जानें के बाद रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें.

अपना पर्सनल डिटेल्स इंटर कर सबमिट करें.

एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी रिजल्ट आपके सामने होगा.

एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी रिजल्ट की एक प्रति डाउनलोड कर अपने पास रख लें, क्योंकि भविष्य में इसकी जरूरत पड़ेगी.

