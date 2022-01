महाराष्ट्र : School Reopening 2022 महाराष्ट्र सरकार ने स्कूल खोलने को लेकर बड़ा ऐलान किया है. कोरोना महामारी के बिच स्कूलों को 24 जनवरी से खोलने का फैसला लिया गया है. इसकी जानकारी महाराष्ट्र की शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने दी है. राज्य सरकार ने स्कूलों को खोलने का फैसला स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे के एक बयान के बाद लिया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि ज्य सरकार अगले 10-15 दिनों के अंदर महाराष्ट्र में ऑफलाइन कक्षाएं पुनः खोलने का फैसला लेगी.

महाराष्ट्र की शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने बताया कि राज्य में क्लास 1 से 12 के छात्रों के लिए 24 जनवरी से स्कूल फिर से खुलेंगे. इस दौरान छात्रों को कोरोना प्रोटोकॉल को सख्ती से पालन करना होगा. आगे उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने भी स्कूल को फिर से खोले जाने के प्रस्ताव पर सहमति जताई है. वर्षा ने कहा कि 1 से 12वीं के अलावा प्री-प्राइमरी स्कूलों को भी 24 जनवरी से खोले जाएंगे.

From 24 (January) we will be reopening schools for classes 1-12th with COVID protocols; CM has agreed to our proposal: Varsha Gaikwad, Maharashtra School Education Minister pic.twitter.com/Tji4l8Y0AF

— ANI (@ANI) January 20, 2022