जयपुर. Rajasthan Police Constable Recruitment 2019: राजस्थान पुलिस में कॉन्स्टेबल पदों पर आवेदन मांगे गए. कॉन्स्टेबल पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया आज यानी कि 19 दिसंबर से शुरू हो चुकी है. योग्य और इच्छुक उम्मीदवार विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट police.rajasthan.gov.in पर जाकार राजस्थान पुलिस कॉन्स्टेबल पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए रिक्त 5000 कॉन्स्टेबल पदों पर भर्ती होनी है.

आपको बता दें कि राजस्थान पुलिस ने कॉन्स्टेबल पदों पर बंपर भर्ती के लिए 4 दिसंबर 2019 को नोटिफिकेशन जारी किया था. वेबसाइट पर जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक कॉन्स्टेबल पदों पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आज 19 दिसंबर से शुरू हो गई है. इन पदों पर आवेदन करने की अंतिम तारीख 19 जनवरी 2020 है. अगले साल 2020 में फरवरी या मार्च महीने में कॉन्स्टेबल पदों के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की जा सकती है. यह लिखित परीक्षा ऑफलाइन मोड में ही आयोजित की जाएगी. उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि, वे अंतिम समय का इंतजार ना करें और जल्द जल्द आवेदन प्रक्रिया को पूरा कर लें.

How To Apply For Rajasthan Police Constable Recruitment: राजस्थान पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती 2019 के लिए कैसे करें आवेदन

सबसे पहले उम्मीदवार राजस्थान पुलिस विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट police.rajasthan.gov.in पर जाएं.

वेबसाइट के होमपेज पर ही Recruitment सेक्शन पर क्लिक करें.

इसके बाद एक नया पेज खुल जाएगा, जहां पर Rajasthan Police Constable Recruitment 2018 लिंक पर क्लिक करना होगा.

उम्मीदवार अब अपनी डीटेल्स की मदद से लॉग इन करें. नए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन की जरूरत होगी.

उम्मीदवार अब अपने आवेदन फॉर्म को ध्यान से भरें.

उम्मीदवार आवेदन फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद उसका प्रिंट आउट निकाल लें.

Rajasthan Police Constable Recruitment Application Fee: राजस्थान पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती आवेदन फीस

राजस्थान पुलिस में कॉन्स्टेबल पदों पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए जनरल और ओबीसी कैटेगरी के उम्मीदवारों को 400 रुपये आवेदन फीस के रूप में देने होंगे. वहीं एससी और एसटी उम्मीदवारों को 350 रुपये देने पडेंगे.

Rajasthan Police Constable Recruitment Selection Procedure: राजस्थान पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती 2019 चयन प्रक्रिया

राजस्थान पुलिस में कॉन्स्टेबल पदों पर उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और फिजिकल एफिसिएंसी टेस्ट (PET) में परफॉर्मेंस के आधार पर किया जाएगा. लिखित परीक्षा में 75 अंकों के लिए 150 सवाल होंगे. परीक्षा की अवधि 2 घंटे है.

