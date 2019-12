नई दिल्ली.PSTET Admit Card 2018: पंजाब स्टेट टीचर्स एलिजिबिलिटी, PSTET 2018 के लिए एडमिट कार्ड का इंतजार आज समाप्त हो जाएगा. विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट pstet.net पर जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक एडमिट कार्ड को आज यानी कि 16 दिसंबर को जारी कर दिया जाएगा. पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड ने कहा है कि आवेदन करपने वाले उम्मीदवार आज से ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर एडमिट कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड कर सकेंगे.

पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड, (PSEB) की ओर से PSTET 2019 एग्जाम का आयोजन 22 दिसंबर को किया जाएगा. परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड का इंतजार है. पीएसटीईटी 2018 के लिए एडमिट कार्ड आज जारी कर दिया जाएगा. उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन कर एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकेंगे. उम्मीदवाक पीएसटीईटी 2018 एग्जाम के लिए हॉल टिकट नीचे लिखे स्टेप्स को फॉलो कर डाउनलोड कर सकते हैं.

How to Register For Punjab PSTET 2019: पंजाब टीईटी के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करें

उम्मीदवार सबसे पहले विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट pstet.net पर जायें.

वेबसाइट पर जाने के बाद Admit Card लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद एक नया पेज खुल जाएगा, जहां पर उम्मीदवार मांगी गई डीटेल्स को भरें.

सभी डीटेल्स भरने के बाद Submit बटन पर क्लिक करें.

पंजाब टीईटी एडमिट कार्ड आपकी स्क्रीन पर होगा.

उम्मीदवार एडमिट कार्ड को डाउनलोड करें और उसका प्रिंट आउट निकाल लें.

ये भी पढ़ें: PSTET 2018 Dates Rescheduled: पंजाब एसटीईटी परीक्षा शेड्यूल में हुआ बड़ा बदलाव, pstet.net पर करें चेक

उम्मीदवार ध्यान दें कि परीक्षा का आयोजन दिसंबर 2019 में किया जाएगा, लेकिन पंजाब एजुकेशन बोर्ड की ओर से परीक्षा को PSTET 2018 नाम दिया गया है. इसलिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट pstet.net पर परीक्षा का नाम PSTET 2018 दिखाई देगा. गौरतलब है कि इससे पहले यह परीक्षा 2017 में आयोजित की गई थी.

उम्मीदवार ध्यान दें कि परीक्षा के दिन एडमिट कार्ड को जरूर ले जाएं. बिना एडमिट कार्ड उम्मीदवारों को परीक्षा में शामिल नहीं होने दिया जाएगा. एडमिट कार्ड में दी गई जानकारी जैसे- नाम, कैटेगरी आदि जानकारी को अवश्य चेक कर लें. किसी भी गलती होने पर विभाग को जरूर सूचित करें. इस संबंध में अधिक जानकारी और लेटेस्ट अपडेट के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट pstet.net को समय-समय पर चेक करते रहें.

और पढ़ें