नई दिल्ली. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग (एनआईओएस) ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा 2020 के लिए हाल ही में डेट शीट जारी कर दी है. ये एग्जाम 17 जुलाई 2020 से शुरू हो जाएंगे, वो सारे कैंडिडेट जो इन एग्जामों में शामिल होने वाले हैं वो ऑफिशियल वेबसाइट nios.ac.in पर जाकर पूरी डिटेल चेक कर सकते हैं. हर होर 2:30 pm से 5:30 pm तक एग्जाम कंटक्ट करवाया जाएगा.

इससे पहले जो डेटशीट आई थी उस दौरान 10वीं और 12वीं के एग्जाम 24 मार्च से 24 अप्रैल के बीच होने वाले थे, जिसे कोरोना वायरस के कहर के चलते टाल दिया गया. बता दें एग्जाम की शुरूआत फिजिक्स, हिस्ट्री, और संस्कृत व्याकरण से होगी जो 12वीं क्लास के एग्जाम होंगे. उसके बाद 10वीं के हिंदुस्तानी म्यूजिक का एग्जाम लिया जाएगा. 13 अगस्त को आखिरी एग्जाम टूरिज्म का होगा.

एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने डेट शीट के बारे में ट्वीट किया. छात्रों को ऑफिशियल वेबसाइट से जरूर ही डेट शीट डाउनलोड कर लेनी चाहिए. डेटशीट होम पेज पर एग्जामिनेशन सेक्शन में उपलब्ध है. छात्रों को यही सलाह दे सकते हैं कि लेटेस्ट अपडेट के लिए वेबसाइट को फॉलो करते रहें, एनआईओएस का ऑफिशियल वेबसाइट है nios.ac.in.

