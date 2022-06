नई दिल्ली, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन ने बुधवार को पोस्टग्रेजुएट के नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानि नीट पीजी के नतीजे जारी कर दिए हैं. जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा दी थी, वे अपने रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट natboard.edu.in पर जाकर चेक कर सकते हैं. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट कर नीट पीजी के नतीजे जारी होने की जानकारी दी.

NEET-PG result is out, says Union Health Minister Dr. Mansukh Mandaviya

He congratulates all the students who have qualified for NEET-PG pic.twitter.com/nkqe2wPwIG

— ANI (@ANI) June 1, 2022