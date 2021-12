नई दिल्ली. NEET PG Counselling dates नीट पीजी काउंसिलिंग का इंतजार कर रहे हजारो छात्रों के लिए एक बड़ी खुसखबरी सामने आई है. NEET PG 2021 एडमिशन के लिए काउंसिलिंग 6 जनवरी 2022 से शुरू होने वाली है. आईएमए प्रेसिडेंट सहजानंद प्रसाद सिंह ने इस बारे में बताया कि हजारो छात्रों का इंतजार आज खत्म हुआ है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने आईएमए को यह आश्वासन दिलाया है कि NEET PG 2021 Counselling 6 जनवरी से शुरू हो जाएगी।

Health Minister has assured us that the NEET-PG counseling will start before 6th Jan'2022. There will be no FIRs on the doctors. There is no need to panic for the new variant of Covid, but all precautions should be taken: Sahajanand Prasad Singh, IMA President pic.twitter.com/QUgN2ePP0G

— ANI (@ANI) December 31, 2021