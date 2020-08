KVS Admissions 2020 Registration: केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन पाने के इच्छुक छात्रों के लिए खुशखबरी है. दरअसल केंद्रीय विद्यालय संगठन ने कक्षा 2 से 11वीं के लिए सैंपल फॉर्म जारी कर दिए हैं. एडमिशन लेने के इच्छुक छात्र KVS की आधिकारिक वेबसाइट kvsangathan.nic.in पर जाकर सैंपल फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं. KVS एडमिशऩ 2020 के संबंध में अधिक जानकारी हासिल करने के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर मौजूद नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं. नोटिफिकेशन में एडमिशन के संबंध में सारी जानकारी दी हुई है.

बता दें कि हाल ही में केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) ने आधिकारिक वेबसाइट पर कक्षा 1 में अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों की पहली लिस्ट सूची जारी की थी. छात्रों की 24 और 26 अगस्त 2020 को दूसरी और तीसरी मेरिट लिस्ट आ सकती है. मालूम हो कि केंद्रीय विद्यालय संगठन दूसरी मेरिट लिस्ट तभी जारी करेगा, जब संबंधित विद्यालयों में सीट खाली बचेंगी.

केंद्रीय विद्यालय एडमिशन 2020 के संबंध में जानकारी पाने के लिए अभिभावक केवीएस की आधिकारिक वेबसाइट चेक कर सकते हैं, जहां उन्होंने अप्लाई किया है. यह करने के लिए उन्हें वेबसाइट के अंदर केवीएस डायरेक्ट्री सर्च करनी होगी. यह वह संस्थान जिसके लिए आपने आवेदन किया है उसे तलाशें और जो लिस्ट रिलीज की गई हैं, उसमें अपने बच्चे का नाम चेक करें. इसी के साथ कक्षा 2 से 11 में एडमिशन के लिए संगठन ने सैंपल फॉर्म भी जारी कर दिए हैं.

ऐसे भरें सैंपल फॉर्म

छात्र कक्षा 2 से 11 के सैंपल फॉर्म डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले केवीएस की आधिकारिक वेबसाइट kvsangathan.nic.in पर जाएं.

वेबसाइट के होमपेज पर दिख रहे एकेडमिक ड्रॉपडाउन के अंदर मौजूद एडमिशन के लिंक पर क्लिक करें.

एडमिशन लिंक पर क्लिक करते ही नया पेज ओपन होगा.

नये पेज पर दिख रहे Registration Form Sample For Class 2nd, 11th And Option Forms Of Class 11 लिंक पर क्लिक करें.

इस लिंक पर क्लिक करते ही जो फॉर्म खुलेगा, उसे चेक करने के बाद भर दें.

एप्लीकेशन फॉर्म भर जाने के बाद उसे ऑफलाइन सबमिट कर दें.

