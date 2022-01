केरल. राज्य में बढ़ते कोरोना के मामलों के कारण सोशल मीडिया पर #PostponeKTUexam ट्रेंड कर रहा है। दरअसल बहुत से छात्र केरल टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी KTU की सेमेस्टर परीक्षाओं को स्थगित करने या ऑनलाइन कराए जाने की मांग कर रहे हैं। स्टूडेंट्स की इस मांग पर अब कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी अपना समर्थन दिया है।

सांसद शशि थरूर ने छात्रों के समर्थन में एक ट्वीट करते हुए केरल टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी की सेमेस्टर परीक्षाओं को स्थगित करने की अपील की है। अपने ट्वीट में उन्होनें लिखा कि कोविड की गंभीर स्थिति को देखते हुए जहां कई विश्वविद्यालयों ने परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं, वहीं केरल प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को भी छात्रों की मांग को मान लेना चाहिए। स्टूडेंट्स की जान कीमती है और उसे खतरे में नहीं डाला जाना चाहिए।

Amidst the grave Covid situation where multiple Universities have postponed exams, Kerala Technological University should concede student demands for semester examination postponement. Student lives are precious &shld not be put at risk to fulfil a procedural deadline. @CMOKerala

