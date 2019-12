नई दिल्ली. JIPMER PG Result 2020, जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्टग्रेजुएट मेडिकल एजूकेशन एंड रिसर्च JIPMER पोस्टग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज एमडी, और एमएस प्रोग्राम एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट जल्द ही जारी कर सकता है. आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक इस एग्जाम का रिजल्ट 18 दिसंबर तक जारी किया जा सकता है. जो कैडिडेट्स जेआईपीएमईआर की प्रवेश परीक्षा में शामिल हुए हैं उन्हें सलाह दी जाती है कि वो JIPMER की ऑफिशियल वेबसाइट jipmer.edu.in पर नजर बनाए रखें.

जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्टग्रेजुएट मेडिकल एजूकेशन एंड रिसर्च द्वारा एमडी और एमएस डिप्लोमा कोर्सेज के लिए एंट्रेस एग्जाम का आयोजन 8 दिसंबर 2019 को 10 बजे से लेकर 1 बजे के बीच किया गया था. इस प्रवेश परीक्षा में 250 मल्टिपल क्वेश्चन पूछे गए थे. जो जेआईपीएमईआर की प्रवेश परीक्षा में शामिल होने वाले कैंडिडेट्स को परीक्षा क्लियर करने पर काउंसलिंग के लिए बुलाया जायेगा. सिलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स का सेशन जनवरी 2020 से शुरू होगा.

JIPMER PG 2020 Result 2020: कैसे करें चेक

जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्टग्रेजुएट मेडिकल एजूकेशन एंड रिसर्च JIPMER द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा में शामिल होने वाले कैंडिडेट्स नीचे बताए जा रहे स्टेप्स के अनुसार आसानी से अपने परीक्षा परिणाम की जांच कर सकते हैं.

स्टेप 1- जो कैंडिडेट्स JIPMER की प्रवेश परीक्षा में शामिल हो चुके हैं उन्हें अपने रिजल्ट की जांच करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट jipmer.edu.in पर जाना होगा.

पर जाना होगा. स्टेप 2- इसके बाद एंट्रे्स एग्जाम की जांच कर रहे उम्मीदवारों को जहां पर JIPMER PG 2020 results 2020 लिंक दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करना होगा.

स्टेप 3- एंट्रेस एग्जाम के रिजल्ट की जांच कर रहे कैंडिडेट्स का रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा.

स्टेप 4- रिजल्ट की जांच कर रहे स्टूडेंट को सलाह दी जाती है कि वे अपना रिजल्ट चेक करने के बाद डाउनलोड कर रेफरेंस के तौर पर अपने पास रख लें.

JIPMER 2020: योग्यता

JIPMER डिप्लोमा कोर्स के लिए उन्हीं कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाएगा जिन्होंने MBBS या उसके समकक्ष परीक्षा मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (MCI) द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या इंस्टीट्यूट से पास कर चुके हैं. इसके अलावा कैंडिडेट्स के पास 12 महीने की ट्रेनिंग होना अनिवार्य है. वहीं जेनरल कैटेगरी के 55 फीसदी और रिजर्व्ड कैंडिडेट्स के 50 फीसदी मार्क्स होना अनिवार्य है.

After the results are declared, the first counselling is expected to be conducted on December 27, 2019. The second counselling will be conducted on January 8, 2020 and third counselling will be conducted on February 5, 2020.

JIPMER डिप्लोमा रिजल्ट की घोषणा के बाद पहली काउंसलिंग 27 दिसंबर 2019 को होने की संभावना है. इसके बाद दूसरी काउंसलिंग 8 जनवरी 2020 को होगी. वहीं तीसरी काउंसलिंग 5 फरवरी 2020 को आयोजित की जाएगी. जेआईपीएमईआर डिप्लोमा कोर्स की प्रवेश परीक्षा में शामिल हो चुके कैंडिडेट्स को सलाह दी जाती है कि वे ऑफिशियल वेबासइट jipmer.edu.in पर भी नजर बनाए रखें.

