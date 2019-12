Indian Army Recruitment Rally 2020, Bhartiya Army me Bharti: भारतीय सेना भर्ती रैली 2020 में विभिन्न पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं. आवेदन की आखिरी तारीख 19 जनवरी है. भारतीय सेना ने भर्ती के लिए आधिकारिक वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं. उम्मीदवारों को आवेदन के लिए अपनी मेल आईडी रजिस्टर करवानी होगी. उम्मीदवारों को उनकी रजिस्टर की गई ई मेल आई डी पर ही एडमिट कार्ड जनवरी में भेजा जाएगा. इससे जुड़ी अन्य जानकारी उम्मीदवार नीचे देख सकते हैं.

नई दिल्ली. भारतीय सेना ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर सेना भर्ती रैली 2020 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं. इच्छुक उम्मीदवार भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट joinindianarmy.nic.in के माध्यम से सेना भर्ती रैली के लिए पंजीकरण कर सकते हैं. रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन आज से यानी 6 दिसंबर 2019 से शुरू हो गए हैं. भारतीय सेना भर्ती रैली के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 19 जनवरी 2020 है.

आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, सेना भर्ती रैली पात्र उम्मीदवारों के लिए दिए गए जिलों में आयोजित की जाएगी – अरवल, औरंगाबाद, गया, जमुई, जहानाबाद, कैमूर, लखीसराय , नालंदा, नवादा, रोहतास और शेखपुरा. ये 04 फरवरी 2020 से 18 फरवरी 2020 तक बिहार सैन्य पुलिस -3 ग्राउंड (बीएमपी -3), बोधगया, गया में आयोजित की जाएगी. सेना भर्ती रैली के लिए एडमिट कार्ड 21 से 31 जनवरी 2020 तक उम्मीदवारों के पंजीकृत ईमेल आईडी पर भेजे जाएंगे. उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड में उल्लिखित तिथि और समय पर कार्यक्रम स्थल पर पहुंचना होगा. उम्मीदवार दिए गए आधिकारिक वेबसाइट joinindianarmy.nic.in के लिंक से आधिकारिक अधिसूचना प्राप्त कर सकते हैं.

भारतीय सेना इस भर्ती अभियान का संचालन निम्नलिखित पदों पर विभिन्न रिक्तियों को भरने के लिए कर रही है – सोल्जर जनरल ड्यूटी (ऑल आर्म्स), सोल्जर टेक्निकल, सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट / नर्सिंग असिस्टेंट वेटरनरी, सोल्जर क्लर्क / स्टोर कीपर टेक्निकल (सभी आर्म्स, सोल्जर ट्रेड्समैन). भर्ती के लिए ऑनलाइन पंजीकरण 6 दिसंबर से शुरू हो गए हैं. ऑनलाइन आवेदन करने की आखिरी तारीख 19 जनवरी 2020 है. एडमिट कार्ड 21 जनवरी 2020 को जारी किए जाएंगे. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि एडमिट कार्ड के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें. एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की आखिरी तारीख 31 जनवरी 2020 होगी. भारतीय सेना में भर्ती रैली की शुरूआत 04 फरवरी 2020 से होगी और 18 फरवरी 2020 इसकी आखिरी तारीख होगी.

How to Apply for Indian Army Recruitment Rally 2020, भारतीय आर्मी भर्ती रैली 2020 के लिए आवेदन कैसे करें:

उम्मीदवार भारतीय सेना भर्ती की आधिकारिक वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जाएं.

भर्ती रैली 2020 के लिंक पर क्लिक करें.

अपनी ईमेल आईडी की मदद से पंजीकरण करें.

पंजीकरण के बाद आवेदन पत्र भरें.

Also read, ये भी पढ़ें: ICSE ISC Time Table 2020 Released: आईसीएसई आईएससी 2020 परीक्षा के लिए टाइम टेबल जारी, cisce.org पर करें चेक

IBPS Clerk 2019 Prelims Exam Important Instruction: आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स एग्जाम कल, इन इंस्ट्रक्शन को जान लें नहीं तो हो जाएंगे परीक्षा से बाहर www.ibps.in

Rajasthan RSMSSB Patwari Recruitment 2019 Notification: राजस्थान सिलेक्शन बोर्ड का पटवारी भर्ती 2019 नोटिफिकेशन जारी, ऐसे करें अप्लाई

RRB NTPC 2019 Application Status: अगर आप ये 10 बड़ी गलतियां एप्लिकेशन में किये होंगे तो रिजेक्ट हो जाएगा आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म

और पढ़ें