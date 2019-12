IBPS SO Prelims Admit Card 2019 Released, IBPS SO Prelims Hall Ticket: आईबीपीएस एसओ प्रीलिम्स एडमिट कार्ड 2019 इस सप्ताह तक जारी कर दिए जाएंगे. जो उम्मीदवार आईबीपीएस क्लर्क परीक्षा में उपस्थित होने वाले हैं, वे हॉस टिकट जारी होने के बाद आईबीपीएस की आधिकारिक वेबसाइट www.ibps.in पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.

नई दिल्ली. इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सेलेक्शन, IBPS स्पेशलिस्ट ऑफिसर Prelims 2019 के एडमिट कार्ड जल्द जारी किए जाएंगे. आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार, IBPS SO प्रीलिम्स एडमिट कार्ड इस सप्ताह 13 दिसंबर 2019 तक जारी किए जाएंगे. आईबीपीएस एसओ एडमिट कार्ड जारी होने के बाद परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार आईबीपीएस की आधिकारिक वेबसाइट www.ibps.in पर जाकर परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर सकते हैं.

आईबीपीएस एसओ प्रीलिम्स परीक्षा 28 दिसंबर से 29 दिसंबर 2019 के बीच आोजित होगी और आईबीपीएस एसओ प्रीलिम्स परीक्षा मुख्य परीक्षा 25 जनवरी को आयोजित की जाएगी. इस साल आईबीपीएस ने 1,1630 एसओ रिक्तियों को भरने का ऐलान किया है, जो कि पिछले 4 सालों में सबसे कम है. 2016 में आईबीपीएस एसओ भर्ती 4,122 वैकेंसी को भरने के लिए आयोजित की गई थी.

IBPS SO 2019 परीक्षा तीन चरणों की भर्ती प्रक्रिया होगी. उम्मीदवार को सबसे पहले IBPS SO प्रारंभिक परीक्षा के लिए उपस्थित होना होगा. IBPS SO प्रारंभिक परीक्षा में सफल स्टूडेंट को आईबीपीएस एसओ मुख्य परीक्षा में शामिल होना होगा. इसके बाद मुख्य परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को पर्सनल इंटरव्यू के लिए आमंत्रित किया जाएगा. पर्सनल इंटरव्यू और परीक्षा के आधार पर उम्मीदवारों का फाइनल रिजल्ट घोषित किया जाएगा.

आईबीपीएस एसओ प्रीलिम्स एडमिट कार्ड 2019 कैसे डाउनलोड करें: How To Download IBPS SO Prelims Admit Card 2019

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को आईबीपीएस की आधिकारिक साइट www.ibps.in पर जाना होगा.

www.ibps.in पर जाना होगा. उम्मीदवार अब वेबसाइट के होम पेज पर दिए गए आईबीपीएस एसओ प्रीलिम्स एडमिट कार्ड 2019 लिंक पर क्लिक करें.

लिंक पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुलेगा, जहां उम्मीदवारों को लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करना होगा.

लॉगिन करने पर आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा.

एडमिट कार्ड चेक करें और डाउनलोड करें.

भविष्य के संदर्भ के लिए उम्मीदवार एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकालकर सहेज कर रखें.

