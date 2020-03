नई दिल्ली. HPSSC Recruitment 2020: हिमाचल प्रदेश स्टाफ सेलेक्शन कमीशन (HPSSC) टीजीटी और जूनियर ऑफिसर सहित कई पदों पर भर्तियां कर रहा है. इच्छुक और अर्ह अभ्यर्थी विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन से जुड़ी पूरी डिटेल्स दी गई है. हिमाचल एचपीएसएससी (HPSSC) टीजीटी, जूनियर ऑफिसर पदों पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को सलाह है कि वो आवेदन से पहले आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर दी गई जानकारी विस्तार में पढ़ और तब आवेदन करें. क्योंकि विभाग द्वारा किसी भी अभ्यर्थी का गलत फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा.

हिमाचल एचपीएसएससी (HPSSC) की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी नोटिफिकेशन की मानें तो आयोग द्वारा इस भर्ती के जरिए कुल 940 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी. इन पदों पर भर्तियों के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 3 अप्रैल 2020 है. 3 अप्रैल 2020 के बाद किसी भी अभ्यर्थी का फॉर्म आयोग द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा.

एचपीएसएससी टीजीटी, जूनियर ऑफिसर सहित अन्य पदों पर आवेदन की अर्हता: HPSSC TGT, Junior Officer and other posts Eligibility Criteria

एचपीएसएससी टीजीटी, जूनियर ऑफिसर सहित अन्य पदों पर आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों के संबंधित विषय में पोस्टग्रेजुएशन होने के साथ बीएड या डीएलएड होना चाहिए. अधिक जानकारी अभ्यर्थी आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं.

एचपीएसएससी टीजीटी, जूनियर ऑफिसर सहित अन्य पदों पर ऐसे करें आवेदन : HPSSC TGT, Junior Officer and other posts How to apply

एचपीएसएससी टीजीटी, जूनियर ऑफिसर सहित अन्य पदों पर आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी सबसे पहले आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाये. आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जानें के बाद अप्लाई लिंक पर क्लिक करें. अपना पर्सनल डिटेल्स भरकर फीस जमा करें. फीस जमा करने के बाद सबमिट करें. एचपीएसएससी टीजीटी, जूनियर ऑफिसर फॉर्म की एक प्रति डाउनलोड कर अपने पास रख लें.

