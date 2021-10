नई दिल्ली. CBSE board exam सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) ने 10वी और 12वी की बोर्ड परीक्षाओं की डेटशीट 18 अक्टूबर को जारी की थी. बोर्ड की डेटशीट जारी होने के बाद सोशल मीडिया पर छात्रों ने परीक्षाओं को ऑनलाइन कराने की मांग की है. आपको बता दें 10वी और 12वी की टर्म-1 की परीक्षाए ऑफलाइन होनी है,जिसका छात्र विरोध कर रहे है. छात्रों का कहना है कि बोर्ड उनके जिन्दगी से खिलवाड़ कर रहा है. कोरोना अभी पुरे तरीके से खत्म नहीं हुआ है और ऐसे में बोर्ड का ऑफलाइन परीक्षा कराने का फैसला गलत है. हलाकि cbse ने पहले ही नोटिफिकेशन में स्पष्ट किया था की परीक्षा ऑफलाइन आयोजित होगी।

@narendramodi

Modi ji,

I want to appreciate your effort in education field.

Please suggest CBSE Board to conduct 10th class Board exam-Term 1 to conduct in both modes (online-from Home and offline- from School) in Nov-2021.

As kids have high risk of Corona as not vaccinated.

— 🍁Nilendra Kumar Singhal🍁 (@NilendraSinghal) October 18, 2021