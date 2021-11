नई दिल्ली. CSIR NET 2021 वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् ने राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा के लिए डेट्स की घोषणा कर दी है. इस शेड्यूल को आयोजित की जाएगी। उम्मीदवार ध्यान दें परिषद् ने यह जानकारी अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से साझा की है, जल्द परिषद इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट (csirnet.nta.nic.in) पर जानकरी साझा करेगा। इस से पहले यह परीक्षा जुलाई 2021 में आयोजित होने वाली थी, लेकिन कोविड-19 के चलते इस परीक्षा को स्थगित किया गया था. आमतौर पर, परीक्षा साल में दो बार- जून और दिसंबर में अलग-अलग आयोजित की जाती है. इस परीक्षा का आयोजन विष्वविधालयों में लेक्चरशिप/ असिस्टेंट प्रोफेसरशिप और जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए किया जाता है. उम्मीदवार इस परीक्षा से जुड़ी अन्य किसी भी अपडेट के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर निरंतर विजिट करते रहे.

Update: CSIR-NET-UGC to be held on 29/1/2022. Two more rounds to be held after this in 2022. Details will follow. @HRDG_CSIR #csirnet

— CSIR (@CSIR_IND) November 18, 2021