Delhi Nursery Admission 2021: दिल्ली नर्सरी एडमिशन शुरु होने का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए खुशखबरी है. दरअसल दिल्ली राज्य के शिक्षा निदेशक ने नोटिस जारी कर जानकारी दी है कि राज्य में नर्सरी के एडमिशन का प्रोसेस 18 फरवरी 2021 से शुरू होगा. बता दें कि नर्सरी एडमिशन की यह प्रक्रिया हर वर्ष नवंबर दिसंबर महीने में शुरू होती थी. लेकिन कोरोना महामारी के चलते नर्सरी एडमिशन प्रक्रिया इस बार फरवरी 2021 में शुरू हो रही है. नर्सरी एडमिशन के संबंध में सारी जानकारी जल्द ही जारी की जाएगी.

बता दें कि नर्सरी एडमिशन 2021 की पहली लिस्ट 20 मार्च को जारी की जाएगी और 31 मार्च 2021 को एडमिशन की प्रक्रिया बंद हो जाएगी. बीते दिनों प्राइवेट स्कूलों के साथ मीटिंग में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जल्द नर्सरी एडमिशन शुरू होने के संकेत दिए थे. नर्सरी एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया गुरुवार 18 फरवरी 2021 को शुरू होगी. रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 4 मार्च 2021 है. रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ए़डमिशन की पहली लिस्ट 20 मार्च 2021 को जारी की जाएगी.

नर्सरी एडमिशन 2021 का पूरा शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है. दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है. साथ ही छात्रों और उनके अभिभावकों को शुभकामनाएं भी दी हैं. नोटिस के मुताबिक दिल्ली के सभी स्कूल अपने नोटिस बोर्ड पर एडमिशन के पूरे शेड्यूल की जानकारी देंगे. आवेदन करने की अंतिम तारीख 4 मार्च 2021 है. पहली लिस्ट बाद दूसरी एडमिशन लिस्ट 25 मार्च 2021 को जारी की जाएगी.

Nursery admission schedule announced by the Delhi govt…. best wishes for all the parents and kids. pic.twitter.com/bGANGnZLvS

