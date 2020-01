नई दिल्ली. कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (क्लैट) देश भर के 22 राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों द्वारा स्नातक (यूजी) और स्नातकोत्तर (पीजी) कानून कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा है. नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज, एनएलयूएस के कंसोर्टियम ने 1 जनवरी 2020 से क्लैट 2020 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी है. पंजीकरण प्रक्रिया आधिकारिक वेबसाइट पर शुरू की गई है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं और क्लैट 2020 के लिए आवेदन कर सकते हैं. अधिक जानकारी के लिए, उम्मीदवारों से आधिकारिक वेबसाइट यानी consortiumofnlus.ac.in या clat.ac.in की जांच करने की सलाह दी जाती है. उम्मीदवारों को इसके लिए पंजीकरण करने की पूरी प्रक्रिया नीचे दी गई है.

How to register for CLAT 2020, क्लैट 2020 के लिए रजिस्टर कैसे करें:

आधिकारिक वेबसाइट consortiumofnlus.ac.in या clat.ac.in पर जाएं.

होमपेज पर क्लैट 2020 (CLAT 2020) के लिंक पर क्लिक करें.

एक नया पेज खुलेगा.

पंजीकरण लिंक पर क्लिक करें.

पंजीकरण करने के लिए पूछी गई जानकारी जैसे नाम, पता, ईमेल आईडी, फोन नंबर और अन्य जानकारी भरकर

सब्मिट पर क्लिक करके पंजीकरण पूरा करें.

आवेदन पत्र भरें और शुल्क का भुगतान करें.

सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करें.

अन्य जानकारी के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट consortiumofnlus.ac.in या clat.ac.in पर जा सकते हैं. उम्मीदवार जिन्होंने कक्षा 12 वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की है और लॉ में स्नातक पढ़ाई करने की इच्छा रखते हैं, वे क्लैट 2020 के लिए पंजीकरण कर सकते हैं आवेदन करने उम्मीदवारों के पास यूजी कार्यक्रमों के लिए, आवेदकों को एक मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से 10 + 2 उत्तीर्ण होना चाहिए. पीजी कार्यक्रमों के लिए, आवेदकों के पास एलएलबी डिग्री या समकक्ष परीक्षा पास होनी चाहिए.

बता दें कि ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 1 जनवरी 2020 से शुरू हो गई है. आवेदन करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2020 है. क्लैट 2020 परीक्षा का आयोजन 10 मई 2020 को होगा. इसके बाद परीक्षा की आंसर की 11 मई 2020 को निकलेगी. आंसर की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाएगी. आंसर की अपलोड होने के बाद, उम्मीदवारों को अपनी आपत्तियों को जमा करने की अनुमति दी जाएगी, यदि कोई हो. आपत्तियां 15 मई तक जमा करवा सकते हैं. इसी के बाद अंतिम आंसर की जारी की जाएगी. क्लैट 2020 का परिणाम अस्थायी रूप से 24 मई 2020 को जारी किया जाएगा.

Also read, ये भी पढ़ें: UPTET Admit Card 2019 Released: यूपीटीईटी 2019 एग्जाम एडमिट कार्ड जारी, ऐसे करें डाउनलोड @updeled.gov.in

SSC Constable GD Result revised: एसएससी जीडी कांस्टेबल रिवाइज्ड रिजल्ट जारी, पीईटी के लिए 19,734 अभ्यर्थी सफल @crpf.gov.in

ICAI CA 2020 Exam Dates Announced: आईसीएआई सीए 2020 एग्जाम डेट जारी, डाउनलोड @icai.org

HPSSC Recruitment 2020: एचपीएसएससी ने स्टाफ नर्स के पदों पर निकाली बंपर वैकेंसी, hpsssb.hp.gov.in

और पढ़ें