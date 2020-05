CBSE Class 10th 12th Datesheet 2020: सीबीएसई बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं परीक्षा 2020 की डेटशीट जारी होने का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए खुशखबरी है. दरअसल केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से कक्षा 10वीं और 12वीं की बची हुई परीक्षाओं के लिए नई डेटशीट की घोषणा कर दी गई है. केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने खुद कक्षा 10वीं और 12वीं की बची हुई परीक्षाओं की डेटशीट का ऐलान किया है. कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्र सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट cbse.nic.in पर जाकर डेटशीट डाउनलोड कर सकते हैं. डेटशीट में बचे हुए सभी पेपर्स के संबंध में विस्तृत जानकारी दी हुई है.

बता दें कि केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा डेटशीट के ऐलान के साथ ही ये तय हो गया है कि बचे हुए 29 विषयों के पेपर्स कौन से दिन और किस समय पर आयोजित किए जाएंगे. सीबीएसई बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं के बची हुई परीक्षाएं 1 जुलाई से 15 जुलाई 2020 के बीच आयोजित की जाएंगे. छात्रों को सलाह है कि बची हुई परीक्षा से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें. लेटेस्ट अपडेट के आते ही उसे आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे.

CBSE Class 10th Date Sheet

सीबीएसई कक्षा 10वीं की बची हुई परीक्षाओं का आयोजन सिर्फ उत्तर पूर्वी दिल्ली में किया जाएगा-

हिंदी कोर्स ए पेपर का आयोजन 10 जुलाई को सुबह साढ़े 10 बजे से दोपहर डेढ़ बजे तक किया जाएगा.

हिंदी कोर्स बी पेपर का आयोजन 10 जुलाई को सुबह साढ़े 10 बजे से दोपहर डेढ़ बजे तक किया जाएगा.

इंग्लिश कम्युनिकेशन पेपर का आयोजन 15 जुलाई को सुबह साढ़े साढ़े 10 बजे से दोपहर डेढ़ बजे तक किया जाएगा.

इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर पेपर का आयोजन 15 जुलाई को सुबह साढ़े साढ़े 10 बजे से दोपहर डेढ़ बजे तक किया जाएगा.

साइंस पेपर का आयोजन 2 जुलाई को सुबह साढ़े साढ़े 10 बजे से दोपहर डेढ़ बजे तक किया जाएगा.

सोशल साइंस पेपर का आयोजन 1 जुलाई को सुबह साढ़े साढ़े 10 बजे से दोपहर डेढ़ बजे तक किया जाएगा.

प्रिय विद्याथिर्यों,

आप सभी से #CBSE की 10वीं की बची हुई परीक्षाओं की डेट शीट साझा कर रहा हूँ। ये परीक्षाएं केवल उत्तर पूर्वी दिल्ली के विद्यार्थियों के लिए होंगी।

मैं आप सभी को आगामी परीक्षाओं के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ।

All the best 👍#StaySafe #StudyWell pic.twitter.com/iEtJ9vgWXX

