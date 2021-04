नई दिल्ली/ कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) 10वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी हैं. वहीं 12वीं की पारक्षाओं को टाल दिया गया हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के बीच बैठक के बाद यह फैसला लिया गया है.

जानकारी के मुताबिक 4 मई से 14 जून तक होने वाली 12वीं की परीक्षाओं को टाल दिया गया हैं. केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने ट्वीट कर यह जानकारी दी कि 12वीं की मई और जून में होने वाली परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया, अब इनकी तारीख एक जून के बाद तय की जाएगी. 10वीं के स्टूडेंट्स का रिजल्ट बोर्ड द्वारा तैयार किए गए ऑब्जेएक्टिव क्राइटिया द्वारा तैयार किया जाएगा.

1. The Board Exams for Class XIIth to be held from May 4th to June, 14th, 2021 are hereby postponed. These exams will be held hereafter.

बता दें कि अब 1 जून को बैठक होगी, जिसमें तब की कोरोना हालात देखते हुए समीक्षा की जाएगी और परीक्षा पर फैसला किया जाएगा. अगर 12 वीं की परीक्षाएं होंगी तो इसके लिए 15 दिन पहले ही छात्रों को सूचित कर दिया जाएगा. सीबीएसई बोर्ड की तरफ से जारी प्रेस रिलीज के अनुसार, यदि स्टूडेंट अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं हैं, तो जब कोरोना महामारी खत्म हो जाएगी तब उन स्टूडेंट्स के लिए परीक्षा का आयोजन किया जाएगा.

The situation will be reviewed on 1st June 2021 by the Board, and details will be shared subsequently. A notice of at least 15 days will be given before the start of the examinations.

