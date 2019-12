पटना. Bihar STET 2019 Application Form: बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने Bihar STET 2019 एग्जाम रजिस्ट्रेशन डेट को आगे बढ़ा दिया है. बिहार सेकेंडरी टीचर्स एलिजिबिलीटी टेस्ट (STET) आवेदन करने के लिए एप्लिकेशन विंडो 24 दिसंबर तक खुली रहेगी. बिहार एसटीईटी 2019 परीक्षा के जरिए कुल 37335 पदों पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा. योग्य और इच्छुक उम्मीदवार बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट bsebstet2019.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

उम्मीदवार ध्यान दें कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) ने फीस भुगतान करने की डेट को भी आगे आगे बढ़ाकर 24 दिसंबर कर दिया है. उम्मीदवार 24 दिसंबर रात 11.59 बजे तक फीस का भुगतान कर सकते हैं. इसके अलावा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरा कर चुके उम्मीदवार 25 दिसंबर से 26 दिसंबर रात 11.59 बजे तक अपने आवेदन फॉर्म में बदलाव कर सकेंगे. बिहार एसटीईटी परीक्षा स्थगित हो चुकी है और अभी तक बोर्ड की ओर से नई तारीख की घोषणा नहीं की गई है. उम्मीदवार बिहार एसटीईटी आवेदन शुरू करने से पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर दिए गए दिशा-निर्देशों को अवश्य पढ़ लें. उम्मीदवार नीचे लिखे स्टेप्स को फॉलो कर बिहार एसटीईटी 2019 परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं.

How To Apply For Bihar STET 2019: बिहार एसटीईटी के लिए कैसे करें आवेदन

उम्मीदवार सबसे पहले विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट bsebstet2019.in पर जाएं.

वेबसाइट के होमपेज पर ही New Registration लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद उम्मीदवार पेपर-1/पेपर-2 का चयन करें.

उम्मीदवार पेज पर मांगी गई बाकी सभी जानकारी को भरे.

उम्मीदवार अपने मोबाइन नंबर और ईेमेल आईडी को भरें और आवेदन प्रक्रिया को पूरा करें.

उम्मीदवार अब अपनी डीटेल्स से लॉगइन करें और आवेदन फॉर्म को भरें.

मांगे गए सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के बाद फीस का भुगतान करें.

इसके बाद आवेदन फॉर्म को Submit करें.

उम्मीदवार अपने आवेदन फॉर्म को डाउनलोड करें और उसका प्रिंट आउट निकाल लें.

UPTET 2019 Exam Postponed: उत्तर प्रदेश में CAA पर हिंसक प्रदर्शन के चलते रविवार को होने वाली यूपीटीईटी परीक्षा स्थगित, नई तारीख जल्द

बिहार एसटीईटी 2019 परीक्षा में दो पेपर का आयोजन किया जाता है. पेपर-1 उन उम्मीदवारों के लिए आयोजित किया जाता है, जो कक्षा 1 से कक्षा 5 के छात्रों को पढ़ाना चाहते हैं, वहीं पेपर-2 में वे उम्मीदवार शामिल होते हैं जो कक्षा 6 से कक्षा 8 तक पढ़ाने के लिए आवेदन करते हैं. उम्मीदवार इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए बिहार एजुकेशन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ले सकते हैं.

जो उम्मीदवार पेपर-1 के लिए आवेदन कर रहे हैं, उनके पास बीएड के साथ-साथ किसी विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए. वहीं बिहार एसटीईटी 2019 के पेपर-2 के लिए बीएड के साथ संबंधित विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होना जरूरी है. बिहार एसटीईटी 2019 कट ऑफ की बात करें तो जनरल वर्ग के उम्मीदवारों के लिए कट ऑफ 50 फीसद और आरक्षित वर्ग के लिए 45 फीसद है. बिहार एसटीईटी का स्कोरकार्ड 7 सालों के लिए वैध रहता है. उम्मीदवारों की नियुक्ती बिहार राज्य के सरकारी स्कूलों में बिहार एसटीईटी स्कोर कार्ड के आधार पर होती है.

RRC Recruitment 2019: भारतीय रेलवे में क्लर्क के 251 पदों पर निकली भर्ती, अप्लाई rrccr.com

CBSE Board Class 12 Exam 2020 Notice: सीबीएसई बोर्ड 12वीं 2020 प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए महत्वपूर्ण नोटिस जारी cbse.nic.in

SSC JE Paper 2 Admit Card 2019: स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जूनियर इंजीनियर पेपर-2 एडमिट कार्ड जारी @ ssc.nic.in

और पढ़ें