पटना. पुलिस रिक्तियों की तैयारी करने वाले उम्मीदवार बिहार पुलिस एसआई ऑनलाइन आवेदन 2020 आधिकारिक अधिसूचना के माध्यम से घोषित कार्यक्रम के अनुसार आवेदन कर सकते हैं. आवेदन का आज आखिरी दिन है. योग्य और इच्छुक उम्मीदवार बीपीएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट bpssc.bih.nic.in के माध्यम से पद के लिए आवेदन कर सकते हैं. बिहार पुलिस 212 प्रवर्तन उप निरीक्षक (ईएसआई) रिक्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन 03 दिसंबर 2019 को शुरू किया गया था. बिहार पुलिस 212 एसआई रिक्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए या किसी भी समकक्ष योग्यता प्राप्त करनी चाहिए.

बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग बीपीएसएससी ने विज्ञापन संख्या 02/2019 के माध्यम से प्रवर्तन उप निरीक्षक, ईएसआई के पदों के लिए भर्ती अधिसूचना जारी की है. चयनित उम्मीदवारों को वेतन 35,400 से 112,400 रुपये तक दिया जाएगा. ध्यान रहे कि आवेदन करने वाले उम्मीदवार की आयु 21 वर्ष और 42 वर्ष से कम होनी चाहिए. सामान्य और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा 21 से 42 वर्ष, बीसी/ ईबीसी के उम्मीदवारों के लिए 21 से 45 वर्ष, एससी/ एसटी के उम्मीदवारो के लिए 21 से 47 वर्ष है. बीपीएसएससी सब इंस्पेक्टर पद के लिए चयन लिखित परीक्षा (प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा), शारीरिक योग्यता परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा.

How to Apply for BPSSC Sub Inspector Jobs 2019, बीपीएसएससी सब इंस्पेक्टर जॉब्स 2019 के लिए आवेदन कैसे करें:

पात्र उम्मीदवार 03 दिसंबर 2019 से 06 जनवरी 2020 तक आधिकारिक वेबसाइट www.bpssc.bih.nic.in के माध्यम से निर्धारित प्रारूप में पद के लिए आवेदन कर सकते हैं.

उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट bpssc.bih.nic.in पर जाएं.

सब इंस्पेक्टर पदों के लिए आवेदन लिंक पर क्लिक करे.

आवेदन पत्र भरकर सब्मिट करें.

आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

फीस रसीद डाउनलोड करें.

बीपीएसएससी सब इंस्पेक्टर पद के लिए आवेदन शुल्क जमा करना होगा. सामान्य, ईडब्ल्यूएस और ईबीसी / बीसी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 700 रुपये है. वहीं एससी / एसटी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 400 रुपये है.

