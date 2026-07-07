पति की उड़ा दी गर्दन! धड़ जलाया और सिर दफनाया; कलयुगी पत्नियों की लिस्ट में एक और नाम शामिल

Wife Killed Husband | jharkhand murder case: झारखंड की राजधानी रांची से एक ऐसा मामला सामने आ रहा है जिसके आगे राजा रघुवंशी और केतन हत्याकांड भी फेल है. दरअसल, यहां लगभग 17 दिनों की जांच के बाद, पुलिस ने एक ऐसी गुत्थी सुलझाई है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे, इतना ही नहीं इस दौरान मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया. बताया जा रहा है कि इन दोनों ने मिलकर पति को बेरहमी से मार डाला और उसकी पहचान छिपाने के लिए उसका सिर धड़ से अलग कर दिया. इतना ही नहीं इसके बाद उन्होंने सिर को जंगल में खोदे गए एक गड्ढे में दफना दिया, जबकि सबूत मिटाने के लिए धड़ पर पेट्रोल डालकर उसे जला दिया.

फिर पत्नी बनी हत्यारिन

इस मामले के खुलासे के बाद इलाके में दहशत का माहौल है. बताया जा रहा है कि ये भयानक घटना रांची के बुंडू पुलिस स्टेशन इलाके में सुमानडीह गांव के पास टेटारटांड जंगल में हुई. जानकारी के मुताबिक 19 जून को पुलिस को जंगल में एक बुरी तरह से जला हुआ, बिना सिर वाली लाश मिली. पुलिस का कहना है कि शव इतनी बुरी तरह जली हई थी कि उसकी पहचान करना भी काफी मुश्किल था. सिर गायब होने की वजह से ये मामला पूरी तरह से “ब्लाइंड मर्डर” बन गया, इस दौरान पुलिस के लिए इस मामले की गुत्थी सुलझाना काफी मुश्किल था. लेकिन ठीक 17 दिन में ही पुलिस ने इस मामले की गुत्थी सुलझा दी और जिसका डर था वही हुआ. दरअसल, इस शख्स को भी उसकी पत्नी ने ही मौत के घाट उतारा था.

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17 दिन बाद खुला भयानक राज

जांच में इस बात की जानकारी मिली कि आंशिक रूप से जला हुआ शव संजय लोहरा का था, जो तमाड़ पुलिस स्टेशन इलाके के मांझीडीह का रहने वाला था. पुलिस का कहना ही कि, संजय की हत्या उसकी पत्नी ने अपने कथित प्रेमी के साथ मिलकर की थी. जांच में पत्नी और उसके प्रेमी के बीच अवैध संबंधों की जानकारी मिली है. साथ रहने की चक्कर में उसने अपने पति की बेरहमी से हत्या कर दी. इस मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि, हत्या के बाद आरोपियों ने धारदार हथियार से संजय का सिर काट डाला. जिसके बाद सबूत मिटाने के लिए सिर को तमाड़ पुलिस स्टेशन इलाके के सुंदरडीह जंगल में ले जाकर जमीन में दफना दिया गया, वहीं धड़ को पेट्रोल डालकर उसे आग लगा दी गई ताकि शव की पहचान न हो सके.

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