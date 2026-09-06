Who Was Sudivya Kumar Sonu: हेमंत सोरेन के दिल में घर करने वाले सुदिव्य कुमार सोनू कौन थे? जिनकी मौत से हिल गया पूरा झारखंड

Who Was Sudivya Kumar Sonu: रविवार की सुबह झारखंड की पॉलिटिक्स से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने झारखंड को पूरी तरह झकझोरकर रख दिया है. और इसका सीधा असर मुक्ति मोर्चा और हेमंत सोरेन सरकार पर पड़ा है. दरअसल, हेमंत सोरेन के राइट हैंड कहे जाने वाले कैबिनेट मिनिस्टर सुदिव्य कुमार सोनू दुनिया को अलविदा कह गए हैं. बता दें कि शनिवार देर रात गिरिडीह में अपने घर पर सोने जाते समय अचानक उनकी हालत खराब हो गई. और उन्हें हार्ट अटैक आया. जिसके बाद पूरे परिवार में हड़कंप मच गया. परिवार और साथियों ने उन्हें तुरंत गिरिडीह के प्राइवेट मर्सी हॉस्पिटल पहुंचाया. इस दौराण डॉक्टरों ने उन्हें बचाने की हर एक कोशिश की लेकिन उन्हें बचाया न जा सका. ये सोरेन की पार्टी के एक एक्टिव नेता था जिनकी मौत से पूरा झारखंड हिल गया और उनके घर के बाहर समर्थकों की भीड़ इखट्टा हो गई.

कौन थे सुदिव्य कुमार ?

वहीं अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि ये शख्स कौन हैं जिनकी मौत से झारखंड की पॉलिटिक्स में हड़कंप सा मंच गया. तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सुदीप्य कुमार सोनू सिर्फ गिरिडीह से MLA नहीं थे. उन्हें हेमंत सोरेन के भरोसेमंद नेताओं में से एक माना जाता था और उन्होंने सरकार में कई अहम जिम्मेदारियां संभालीं. उन्होंने अर्बन डेवलपमेंट, टूरिज्म, आर्ट्स एंड कल्चर, स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स, और हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन जैसे पोर्टफोलियो संभाले. 2019 में वे पहली बार गिरिडीह सदर से MLA बने और 2024 में फिर से जनता का भरोसा जीता. इसके बाद उन्हें कैबिनेट में जगह दी गई. पार्टी में उनकी एक्टिव एक्टिविटी और सरकारी फैसलों का मज़बूती से बचाव करने की उनकी काबिलियत ने उन्हें अलग पहचान दिलाई. यही वजह है कि उनके जाने को सिर्फ़ एक मंत्री का जाना नहीं, बल्कि हेमंत सोरेन और JMM के लिए एक बड़ा राजनीतिक झटका माना जा रहा है.

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हेमंत सोरेन के राइट हेंड थे सुदिव्य

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सुदिव्य कुमार सोनू के गिरिडीह की राजनीति के सफर ने 2019 के विधानसभा चुनाव के साथ एक बड़ा मोड़ लिया. उन्होंने गिरिडीह सदर सीट जीती, और पहली बार विधानसभा पहुँचे. पाँच साल बाद, 2024 में, उन्होंने उसी सीट से फिर से जीत हासिल की. ​​लगातार दूसरी जीत ने इलाके में उनकी मज़बूत राजनीतिक पकड़ को साफ़ तौर पर दिखाया. इसके बाद, उन्हें हेमंत सोरेन सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया गया. सरकार ने उन्हें कई ज़रूरी विभागों की ज़िम्मेदारी सौंपी. अर्बन डेवलपमेंट से लेकर हायर और टेक्निकल एजुकेशन और टूरिज़्म तक, उनके पास ऐसे विभाग थे जिनका सीधा असर आम लोगों पर पड़ता था.

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