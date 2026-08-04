आखिर कौन है ‘बाहुबली’ बच्चू यादव, जिसकी अकूत संपत्ति और करोड़ों का ‘काला साम्राज्य’ देख चकरा गया था ED का सिर?

झारखंड की राजनीति और गलियारों में अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों ने हमेशा से सुर्खियां बटोरी हैं. इस पूरे काले कारोबार के केंद्र में एक बड़ा नाम सामने आता है- पंकज मिश्रा, जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधानसभा क्षेत्र बरहट के विधायक प्रतिनिधि रह चुके हैं. जब प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पंकज मिश्रा के साम्राज्य पर शिकंजा कसा, तो पूछताछ में एक के बाद एक कई बड़े खुलासे हुए. इसी कड़ी में पंकज मिश्रा के सबसे करीबी और खास साझेदार ‘बच्चू यादव’ का नाम सामने आया, जिसके काले कारोबार की कहानी बेहद चौंकाने वाली है.

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बरहट से चुनाव जीतने के बाद अपने क्षेत्र की जिम्मेदारी पंकज मिश्रा को सौंपी थी. इसी राजनीतिक रसूख की आड़ में पंकज मिश्रा ने अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग का एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया. ईडी की जांच में यह साफ हुआ कि पंकज मिश्रा इस अवैध धंधे में अकेले नहीं थे, बल्कि उन्होंने बड़े पैमाने पर पूंजी निवेश कर रखी थी. इसी नेटवर्क का एक मुख्य चेहरा बच्चू यादव था, जो पंकज के हर अवैध काम में बराबर का साझीदार था.

कौन है बच्चू यादव?

बच्चू यादव झारखंड के साहिबगंज जिले के राजीपुर/रामपुर करारा गांव का रहने वाला है. जब ईडी ने पंकज मिश्रा से पूछताछ की, तो पहली बार बच्चू यादव और दाहू यादव के नाम सामने आए थे. शुरुआत में दोनों आरोपी फरार चल रहे थे, जिस वजह से काफी समय तक उनके चेहरे मीडिया के सामने नहीं आ पाए थे. हालांकि, बाद में केंद्रीय एजेंसी ने दबिश देकर बच्चू यादव को दबोच लिया, जबकि बच्चू यादव की तलाश अब भी जारी थी. ईडी के सूत्रों ने पता लगाया कि बच्चू यादव सिर्फ खनन माफिया नहीं है, बल्कि उस पर जमीन कब्जाने, रंगदारी वसूलने और हत्या जैसे गंभीर मामलों में भी संलिप्तता का शक है. इन तमाम वारदातों में उसे सीधे तौर पर पंकज मिश्रा का संरक्षण प्राप्त था.

कैसे चलता था करोड़ों का अवैध खनन और परिवहन घोटाला?

बच्चू यादव साहिबगंज के सकरीगली में एक अवैध स्टोन क्रशर प्लांट चला रहा था, जिसे हाल ही में ईडी ने सीज कर लिया है. इस पूरे माइनिंग एरिया का जब ड्रोन सर्वे कराया गया, तो करोड़ों रुपये के अवैध खनन और सरकारी राजस्व को बड़े पैमाने पर चूना लगाने का खेल बेनकाब हुआ. बच्चू यादव साहिबगंज के सकरीगली स्थित समदा घाट और बिहार के मनिहारी घाट के बीच बिना किसी माइनिंग इनवॉइस के अवैध स्टोन चिप्स और अन्य सामग्री ले जाने वाली नावें संचालित करता था. एक ट्रक पर औसतन 1,500 रुपये की राजस्व चोरी की जाती थी और रोजाना करीब 200 ट्रक इस अवैध फेरी सर्विस के जरिए पार होते थे. इस तरह से जुटाया गया अवैध पैसा सीधे तौर पर बच्चू यादव और पंकज मिश्रा के बीच बांटा जाता था.

काली कमाई से खड़ी की गई अकूत संपत्ति और आलीशान ठिकाने

पंकज मिश्रा के काले धन के बल पर बच्चू यादव ने देश के अलग-अलग हिस्सों में संपत्तियों का अंबार लगा रखा था. ईडी की जांच में सामने आया कि साहिबगंज के जीरावानी, सकरीगली के जमुनी फाटक, सकरीगली के अंबड़िहिया और साहिबगंज में आई हॉस्पिटल के पास बच्चू यादव के पास कई शानदार घर मौजूद हैं. इसके अलावा, उसने संजय यादव (काला संजय) के साथ मिलकर पंकज मिश्रा के काले धन से दो बड़े क्रशर प्लांट भी खड़े किए थे, जिन्हें ईडी ने जब्त कर लिया. झारखंड के बाहर पश्चिम बंगाल के आसनसोल में भी बच्चू यादव के नाम पर एक मकान और तीन अलग-अलग भूखंड (Plots) दर्ज पाए गए.

अवैध खनन और अवैध परिवहन से कमाई गई दौलत का शौक उसकी गाड़ियों के काफिले से साफ झलकता था. उसके पास फॉर्च्यूनर , होंडा सिटी, स्कॉर्पियो और सफारी जैसी महंगी गाड़ियां हैं.

आजकल कहां हैं बच्चू यादव?

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बच्चू यादव को अगस्त 2022 में अवैध खनन, क्रशर संचालन और टेंडर में गड़बड़ी के आरोप में उसे गिरफ्तार किया था. लेकिन एक साल बाद ही, सितंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने बच्चू यादव को मनी लॉन्ड्रिंग के जमानत दे दी थी. फरवरी 2026 तक, बच्चू यादव को झारखंड के साहिबगंज (सकरीगली) स्थित अपने घर और परिवार के पास थे. उन्हें पारिवारिक कार्यक्रमों में भी स्पॉट किया गया था.

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