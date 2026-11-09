Jharkhand Crime: झारखंड में 8 साल की बच्ची से हैवानियत, रेप के बाद पत्थर से कुचलकर हत्या, जंगल में मिला शव

Jharkhand Crime News: झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले से रेप और हत्या का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. आठ साल की बच्ची के साथ उसके पड़ोस में रहने वाले 19 साल युवक ने रेप किया और फिर पत्थर से कुचलकर उसकी हत्या कर दी. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. उसकी निशानदेही पर शुक्रवार को जंगल से बच्ची का क्षत-विक्षत शव बरामद किया गया.

मुफस्सिल थाना प्रभारी विनोद कुमार ने सोमवार को बताया कि घटना 3 नवंबर की है. बच्ची के लापता होने के बाद परिजन और ग्रामीण उसकी तलाश कर रहे थे. इस दौरान आसपास के बच्चों ने बताया कि उन्होंने बच्ची को आखिरी बार पास के जंगल की ओर जाते हुए देखा था.

आरोपी के घर से गायब होने पर हुआ शक

पुलिस के मुताबिक, बच्ची की तलाश के दौरान ग्रामीणों को पता चला कि पड़ोस में रहने वाला भी घर पर मौजूद नहीं है. इससे ग्रामीणों को उस पर शक हुआ. जब आरोपी के भाई से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि युवक किसी दूसरे गांव गया है.

इसके बाद बच्ची के परिजन और ग्रामीण आरोपी की तलाश में बताए गए गांव पहुंचे. वहां पूछताछ के दौरान आरोपी ने कथित तौर पर अपना अपराध स्वीकार कर लिया.

जंगल से बरामद हुआ बच्ची का शव

मामले की जानकारी मिलने के बाद ग्राम प्रधान ने पुलिस को सूचना दी. इसके बाद पुलिस ने आरोपी से पूछताछ की और उसकी निशानदेही पर शुक्रवार को जंगल से बच्ची का क्षत-विक्षत शव बरामद किया. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई और जांच जारी है.