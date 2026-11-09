Home > झारखंड > Jharkhand Crime: झारखंड में 8 साल की बच्ची से हैवानियत, रेप के बाद पत्थर से कुचलकर हत्या, जंगल में मिला शव

Jharkhand Crime: झारखंड में 8 साल की बच्ची से हैवानियत, रेप के बाद पत्थर से कुचलकर हत्या, जंगल में मिला शव

West Singhbhum Crime: बच्ची के लापता होने के बाद परिजन और ग्रामीण उसकी तलाश कर रहे थे. इस दौरान आसपास के बच्चों ने बताया कि उन्होंने बच्ची को आखिरी बार पास के जंगल की ओर जाते हुए देखा था.

By: Hasnain Alam | Last Updated: November 10, 2026 8:23:23 AM IST

पश्चिमी सिंहभूम रेप-मर्डर केस
पश्चिमी सिंहभूम रेप-मर्डर केस


Jharkhand Crime News: झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले से रेप और हत्या का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. आठ साल की बच्ची के साथ उसके पड़ोस में रहने वाले 19 साल युवक ने रेप किया और फिर पत्थर से कुचलकर उसकी हत्या कर दी. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. उसकी निशानदेही पर शुक्रवार को जंगल से बच्ची का क्षत-विक्षत शव बरामद किया गया.

मुफस्सिल थाना प्रभारी विनोद कुमार ने सोमवार को बताया कि घटना 3 नवंबर की है. बच्ची के लापता होने के बाद परिजन और ग्रामीण उसकी तलाश कर रहे थे. इस दौरान आसपास के बच्चों ने बताया कि उन्होंने बच्ची को आखिरी बार पास के जंगल की ओर जाते हुए देखा था.

You Might Be Interested In

आरोपी के घर से गायब होने पर हुआ शक

पुलिस के मुताबिक, बच्ची की तलाश के दौरान ग्रामीणों को पता चला कि पड़ोस में रहने वाला भी घर पर मौजूद नहीं है. इससे ग्रामीणों को उस पर शक हुआ. जब आरोपी के भाई से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि युवक किसी दूसरे गांव गया है.

इसके बाद बच्ची के परिजन और ग्रामीण आरोपी की तलाश में बताए गए गांव पहुंचे. वहां पूछताछ के दौरान आरोपी ने कथित तौर पर अपना अपराध स्वीकार कर लिया.

जंगल से बरामद हुआ बच्ची का शव

मामले की जानकारी मिलने के बाद ग्राम प्रधान ने पुलिस को सूचना दी. इसके बाद पुलिस ने आरोपी से पूछताछ की और उसकी निशानदेही पर शुक्रवार को जंगल से बच्ची का क्षत-विक्षत शव बरामद किया. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई और जांच जारी है.

Tags: crime newsJharkhand News
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

बड़े और छोटे पर्दे पर निभाए गए राम के किरदार

November 5, 2026

‘रामायण’ के स्टारकास्ट की फीस

November 3, 2026

उम्र में काफी बड़े थे इन बॉलीवुड सितारों के पार्टनर

November 2, 2026

जब सोनारिका भदौरिया के साथ छोटी उम्र में हुआ उत्पीड़न

November 1, 2026

वीर पहाड़िया के लव अफेयर्स

October 31, 2026

‘चांद’ पर बने 5 सदाबहार गाने

October 29, 2026
Jharkhand Crime: झारखंड में 8 साल की बच्ची से हैवानियत, रेप के बाद पत्थर से कुचलकर हत्या, जंगल में मिला शव

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Jharkhand Crime: झारखंड में 8 साल की बच्ची से हैवानियत, रेप के बाद पत्थर से कुचलकर हत्या, जंगल में मिला शव
Jharkhand Crime: झारखंड में 8 साल की बच्ची से हैवानियत, रेप के बाद पत्थर से कुचलकर हत्या, जंगल में मिला शव
Jharkhand Crime: झारखंड में 8 साल की बच्ची से हैवानियत, रेप के बाद पत्थर से कुचलकर हत्या, जंगल में मिला शव
Jharkhand Crime: झारखंड में 8 साल की बच्ची से हैवानियत, रेप के बाद पत्थर से कुचलकर हत्या, जंगल में मिला शव
Jharkhand Crime: झारखंड में 8 साल की बच्ची से हैवानियत, रेप के बाद पत्थर से कुचलकर हत्या, जंगल में मिला शव