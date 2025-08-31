Jharkahnd News: जमशेदपुर में गणेश पूजा का अनोखा रंग, 5 किलो का लड्डू 70 हजार रुपये में नीलाम

मनीष मेहता की रांची से रिपोर्ट: गणेश उत्सव के मौके पर शहर में इस बार भी आस्था और परंपरा का अनोखा संगम देखने को मिला। किताडीह बॉयज क्लब द्वारा आयोजित गणेश पूजा की सबसे बड़ी खासियत रही भगवान गणेश को अर्पित प्रसाद लड्डू की बोली। इस परंपरा का इंतजार भक्तों को हर साल रहता है। इस बार 5 किलो के लड्डू की नीलामी 70 हजार रुपये में हुई, जिसे जोगिंदर राव के परिवार ने खरीदा।

प्रसाद के रूप में मनोकामना पूरी होती है

आपको बता दें कि साल 1983 से किताडीह में गणेश पूजा धूमधाम से आयोजित की जाती है। पूजा समिति की मान्यता है कि गणपति के लड्डू को प्रसाद के रूप में पाने से हर मनोकामना पूरी होती है। यही वजह है कि श्रद्धालु बोली लगाने के लिए उत्सुक रहते हैं। पिछले साल यह लड्डू 55 हजार रुपये में नीलाम हुआ था, जबकि इस बार इसकी कीमत बढ़कर 70 हजार तक पहुंच गई। बोली की शुरुआत 500 रुपये से होती है और श्रद्धालु अपनी आस्था और क्षमता के अनुसार बोली बढ़ाते हैं। लड्डू की नीलामी जीतने वाले जोगिंदर राव का परिवार बेहद खुश नजर आया। उन्होंने कहा कि यह गणपति बप्पा की कृपा है। परिवार का कहना है कि हर साल वे इस बोली में हिस्सा लेते हैं और इस बार ठान लिया था कि किसी भी कीमत पर लड्डू को अपने नाम करेंगे।

हर साल सैकड़ों श्रद्धालु भाग लेते हैं

पूजा कमेटी के अध्यक्ष धर्म सिंह बलिया ने बताया कि किताडीह में गणेश उत्सव अब एक बड़ी पहचान बन चुका है। यहां की सबसे खास परंपरा यही लड्डू बोली है, जिसमें हर साल सैकड़ों श्रद्धालु भाग लेते हैं। इस मौके पर महिला श्रद्धालुओं ने भी उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। विजयलक्ष्मी नाम की श्रद्धालु ने कहा कि गणपति का लड्डू पाना सबसे बड़ा सौभाग्य है।पूजा समिति ने जानकारी दी कि गणेश प्रतिमा का विसर्जन देर शाम धूमधाम और शोभायात्रा के साथ किया गया। श्रद्धालुओं की भीड़ और उत्साह देखने लायक था। सामूहिक सहभागिता के इस आयोजन ने पूरे माहौल को भक्ति और आस्था से सराबोर कर दिया।जमशेदपुर के ग्रामीण इलाकों में भगवान गणेश की पूजा के बाद विसर्जन के दिन लाडो की बोली लगती है और जो व्यक्ति सबसे ऊंची बोली लगाता है उसे सम्मानपूर्वक लड्डू दिया जाता है।

