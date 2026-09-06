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Sudivya Kumar Sonu Death: झारखंड के शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू का दिल का दौड़ा पड़ने से निधन

Sudivya Kumar Sonu Death: झारखंड के उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू का रविवार तड़के गिरिडीह के एक निजी अस्पताल में कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया.

By: Sohail Rahman | Published: September 6, 2026 7:34:44 AM IST

झारखंड के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू का हुआ निधन
झारखंड के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू का हुआ निधन


Sudivya Kumar Sonu Death: झारखंड के उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू का रविवार तड़के गिरिडीह के एक निजी अस्पताल में कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया. झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के 56 वर्षीय नेता और गिरिडीह से दो बार विधायक रहे नेता को अस्पताल ले जाने से पहले अपने घर पर बेचैनी महसूस हुई थी, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.

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