Seraikela train Accident, Jharkhand: चांडिल रेलवे स्टेशन और बाराभूम स्टेशन के बीच चल रही मालगाड़ी का टूटा कपलिंग, अधिकारियों ने संभाली स्थिति, टला हादसा

मनीष मेहता की रिपोर्ट, Seraikela train Accident, Jharkhand: झारखंड और बंगाल की सीमा पर देर रात रेलवे में बड़ा हादसा होते-होते टल गया। सरायकेला के चांडिल रेलवे स्टेशन और बंगाल के बाराभूम स्टेशन के बीच चल रही एक मालगाड़ी का कपलिंग अचानक टूटकर पटरी पर गिर पड़ा। गनीमत रही कि समय रहते रेल अधिकारियों ने स्थिति संभाल ली, वरना यह हादसा बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा सकता था।

रेल को मुख्य लाइन की बजाय लूप लाइन पर किया गया डायवर्ट

घटना के बाद मुख्य लाइन पर आवागमन घंटों तक बाधित रहा। इस दौरान पीछे आ रही वंदे भारत एक्सप्रेस को भी रोक दिया गया। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने वंदे भारत को मुख्य लाइन की बजाय लूप लाइन पर डायवर्ट किया। इससे एक बड़ा हादसा टल गया और यात्रियों की सांसें अटकने के बावजूद सब सुरक्षित रहे।

जानकारी के मुताबिक जैसे ही कपलिंग टूटकर पटरी पर गिरा, रेलवे कर्मचारियों और अधिकारियों को इसकी खबर दी गई। तुरंत चांडिल और बाराभूम दोनों स्टेशनों से टीम मौके पर पहुंची। देर रात तक मशक्कत चलती रही। करीब एक घंटे की मेहनत के बाद कपलिंग को पटरी से हटाया गया और ट्रैक को पूरी तरह से सुरक्षित घोषित किया गया। इसके बाद मालगाड़ी को रवाना किया गया और धीरे-धीरे आवागमन सामान्य हुआ।

मामले की जांच का आदेश

स्थानीय लोगों का कहना है कि कपलिंग गिरने की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के इलाके में रहने वाले लोग भी दहशत में आ गए। हालांकि, रेलवे अधिकारियों ने फौरन हालात काबू में कर लिए। रेलवे विभाग ने फिलहाल इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं। तकनीकी खराबी के कारण कपलिंग टूटने की आशंका जताई जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि हादसे की वजह का पता लगने के बाद भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठाए जाएंगे। फिलहाल, यात्रियों और स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है कि समय रहते एक बड़ी त्रासदी को टाल दिया गया।

