Jharkhand: दो बच्चों की मां का आया युवक पर दिल, पति ने आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा, अब करा दी शादी

Jharkhand News: झारखंड के साहिबगंज जिले के मिर्जाचौकी थाना क्षेत्र के महादेवबरन गांव में एक विवाहित महिला द्वारा गांव के ही युवक से शादी करने का मामला सामने आया है. इस घटनाक्रम को लेकर इलाके में चर्चा हो रही है. जानकारी के अनुसार, अशोक मोहाली की शादी करीब 10 साल पहले बिहार के बांका जिले के लकड़ीकोला गांव की रहने वाली पूनम देवी से हिंदू रीति-रिवाज के साथ हुई थी. दंपती के दो बेटे हैं, जिनकी उम्र 9 और 7 वर्ष बताई गई है.

बताया जाता है कि पिछले कुछ वर्षों से पूनम देवी और गांव के ही करण मोहाली, पिता भुट्टो मोहाली, के बीच नजदीकियां बढ़ गई थीं. इसको लेकर पहले भी विवाद हुआ था. मामला पंचायत से होते हुए थाने तक पहुंचा था. उस समय पूनम देवी ने दोबारा ऐसी गलती नहीं करने का आश्वासन दिया था.

करण मोहाली से पूनम देवी ने की शादी!

हालांकि, अब पूनम देवी द्वारा करण मोहाली से शादी किए जाने की बात सामने आई है. इस घटनाक्रम के बाद गांव में तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं. जानकारी के मुताबिक 10 सालों तक साथ रहने वाले पति ने खुद अपनी पत्नी की शादी उसके प्रेमी से करा कर अलग होने का फैसला लिया. पति ने दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में भी पकड़ा था.

ऐसे में समाज के लोगों की मदद से पति अशोक मोहाली ने गांव में ही अपनी पत्नी की मांग में प्रेमी से सिंदूर दान करवा दिया. इसकी वजह से इस शादी को हर तरफ चर्चा हो रही है.

बच्चों के भविष्य पर उठे सवाल

इस मामले में दंपती के दो छोटे बच्चों के भविष्य को लेकर भी सवाल खड़े होते हैं. हालांकि, बच्चों की वर्तमान स्थिति, शादी की परिस्थितियों और संबंधित पक्षों के आधिकारिक बयान की स्वतंत्र पुष्टि होना अभी बाकी है.