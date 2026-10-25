Home > झारखंड > Jharkhand: दो बच्चों की मां का आया युवक पर दिल, पति ने आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा, अब करा दी शादी

Jharkhand: दो बच्चों की मां का आया युवक पर दिल, पति ने आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा, अब करा दी शादी

Jharkhand News: बताया जाता है कि पिछले कुछ वर्षों से पूनम देवी और गांव के ही करण मोहाली, पिता भुट्टो मोहाली, के बीच नजदीकियां बढ़ गई थीं. इसको लेकर पहले भी विवाद हुआ था. मामला पंचायत से होते हुए थाने तक पहुंचा था.

By: Hasnain Alam | Published: October 25, 2026 10:08:25 PM IST

दो बच्चों की मां ने की प्रेमी से शादी
दो बच्चों की मां ने की प्रेमी से शादी


Jharkhand News: झारखंड के साहिबगंज जिले के मिर्जाचौकी थाना क्षेत्र के महादेवबरन गांव में एक विवाहित महिला द्वारा गांव के ही युवक से शादी करने का मामला सामने आया है. इस घटनाक्रम को लेकर इलाके में चर्चा हो रही है. जानकारी के अनुसार, अशोक मोहाली की शादी करीब 10 साल पहले बिहार के बांका जिले के लकड़ीकोला गांव की रहने वाली पूनम देवी से हिंदू रीति-रिवाज के साथ हुई थी. दंपती के दो बेटे हैं, जिनकी उम्र 9 और 7 वर्ष बताई गई है.

बताया जाता है कि पिछले कुछ वर्षों से पूनम देवी और गांव के ही करण मोहाली, पिता भुट्टो मोहाली, के बीच नजदीकियां बढ़ गई थीं. इसको लेकर पहले भी विवाद हुआ था. मामला पंचायत से होते हुए थाने तक पहुंचा था. उस समय पूनम देवी ने दोबारा ऐसी गलती नहीं करने का आश्वासन दिया था.

You Might Be Interested In

करण मोहाली से पूनम देवी ने की शादी!

हालांकि, अब पूनम देवी द्वारा करण मोहाली से शादी किए जाने की बात सामने आई है. इस घटनाक्रम के बाद गांव में तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं. जानकारी के मुताबिक 10 सालों तक साथ रहने वाले पति ने खुद अपनी पत्नी की शादी उसके प्रेमी से करा कर अलग होने का फैसला लिया. पति ने दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में भी पकड़ा था.

ऐसे में समाज के लोगों की मदद से पति अशोक मोहाली ने गांव में ही अपनी पत्नी की मांग में प्रेमी से सिंदूर दान करवा दिया. इसकी वजह से इस शादी को हर तरफ चर्चा हो रही है.

बच्चों के भविष्य पर उठे सवाल

इस मामले में दंपती के दो छोटे बच्चों के भविष्य को लेकर भी सवाल खड़े होते हैं. हालांकि, बच्चों की वर्तमान स्थिति, शादी की परिस्थितियों और संबंधित पक्षों के आधिकारिक बयान की स्वतंत्र पुष्टि होना अभी बाकी है.

Tags: Jharkhand News
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

प्रियांक शर्मा संग रिश्ते और ब्रेकअप पर क्या बोलीं दिव्या...

October 24, 2026

मल्लिका शेरावत ने शादी के बाद क्यों लिया तलाक?

October 24, 2026

राइज एंड फॉल 2 के कंटेस्टेंट्स की नेटवर्थ

October 21, 2026

इस हफ्ते ओटीटी पर ये फिल्में-सीरीज होंगी रिलीज

October 21, 2026

कौन हैं हॉलीवुड की हसीना सिडनी स्विनी?

October 19, 2026

सनी देओल की 5 शानदार फिल्में

October 19, 2026
Jharkhand: दो बच्चों की मां का आया युवक पर दिल, पति ने आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा, अब करा दी शादी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Jharkhand: दो बच्चों की मां का आया युवक पर दिल, पति ने आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा, अब करा दी शादी
Jharkhand: दो बच्चों की मां का आया युवक पर दिल, पति ने आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा, अब करा दी शादी
Jharkhand: दो बच्चों की मां का आया युवक पर दिल, पति ने आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा, अब करा दी शादी
Jharkhand: दो बच्चों की मां का आया युवक पर दिल, पति ने आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा, अब करा दी शादी
Jharkhand: दो बच्चों की मां का आया युवक पर दिल, पति ने आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा, अब करा दी शादी