Home > झारखंड > राजद विधायक सुरेश पासवान की तबीयत बिगड़ी, दिल्ली के मैक्स अस्पताल में भर्ती

राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के विधायक और पूर्व मंत्री सुरेश पासवान की तबीयत अचानक बिगड़ने के बाद उन्हें दिल्ली स्थित मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है।

Published By: Mohammad Nematullah
Published: September 6, 2025 09:38:40 IST

मनीष मेहता की रिपोर्ट, Ranchi News: राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के विधायक और पूर्व मंत्री सुरेश पासवान की तबीयत अचानक बिगड़ने के बाद उन्हें दिल्ली स्थित मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों की एक टीम लगातार उनकी निगरानी कर रही है और विभिन्न जांचें की जा रही हैं। मिली जानकारी के अनुसार, जांच के दौरान विधायक के किडनी, लीवर और शरीर के अन्य हिस्सों में इंफेक्शन पाया गया है। चिकित्सक उनकी स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए हैं और आवश्यक इलाज दिया जा रहा है।

अचानक तबीयत बिगड़ी

Suresh Paswan News: विधायक की तबीयत बिगड़ने की खबर मिलते ही देवघर समेत पूरे इलाके में चिंता का माहौल है। उनके परिजन गहरे दुख और चिंता में हैं, वहीं आरजेडी कार्यकर्ताओं में भी बेचैनी साफ झलक रही है। पार्टी कार्यकर्ता दिल्ली से लेकर झारखंड तक उनके स्वास्थ्य को लेकर लगातार जानकारी जुटा रहे हैं। झारखंड सरकार के कई मंत्री और विधायक भी सुरेश पासवान की सेहत को लेकर लगातार संपर्क में हैं और उनका हालचाल ले रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में भी उनकी तबीयत बिगड़ने की चर्चा तेज हो गई है।

कार्यकर्ताओं और समर्थकों में गहरी चिंता

इधर, देवघर और आसपास के क्षेत्र में लोग बाबा बैजनाथ से विधायक के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना कर रहे हैं। मंदिरों में उनके समर्थकों ने विशेष प्रार्थनाएं की हैं और सोशल मीडिया पर भी लोग उनके लिए दुआ कर रहे हैं। गौरतलब है कि सुरेश पासवान झारखंड की राजनीति में एक सक्रिय और मजबूत जनाधार वाले नेता माने जाते हैं। उनके अचानक बीमार पड़ने से राजनीतिक कार्यकर्ताओं और समर्थकों में गहरी चिंता व्याप्त है। सभी की नजर अब डॉक्टरों की रिपोर्ट और इलाज पर टिकी हुई है।

