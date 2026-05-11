Ranchi Murder: बहू ने ससुर को उतारा मौत के घाट, तकिये से मुंह दबाकर कर दी हत्या, आरोपी महिला गिरफ्तार

Ranchi Murder Case: झारखंड के रांची के विद्यानगर में एक घर के अंदर ऐसा कांड हुआ, जिसने रिश्तों को ही कटघरे में खड़ा कर दिया. पंडरा के विद्यानगर में बुजुर्ग की मौत के बाद जब सच सामने आया, तो हर कोई सन्न रह गया. आरोप है कि बहू ने ही अपने ससुर को मौत के घाट उतार दिया. पति खुद सामने आया और पुलिस को बताया कि उसके पिता की हत्या हुई है और इस हत्या के पीछे उसकी पत्नी का हाथ है.

पति ने आरोपी महिला के लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग की है. बताया जा रहा है कि घर में अक्सर विवाद होता था, लेकिन घटना वाली रात झगड़ा इतना बढ़ गया कि मामला मौत तक पहुंच गया. आरोप है कि गुस्से में बहू ने तकिए से ससुर का मुंह दबा दिया, बुजुर्ग छटपटाते रहे, लेकिन कुछ ही देर में उनकी सांसें थम गईं.

पुलिस को कहानी में कई झोल मिले

पहले इसे सामान्य मौत बताने की कोशिश हुई, लेकिन पुलिस को कहानी में कई झोल मिले. पूछताछ हुई और सवालों की बौछार हुई, तो फिर मौत का राज खुलने लगा.

आरोपी महिला को पुलिस ने किया गिरफ्तार

फिलहाल पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है. शव को पोस्टमार्टम के लिए राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान भेजा गया है. पुलिस अब इस सनसनीखेज मौत के पीछे की हर कड़ी को जोड़ने में जुटी है.

बता दें कि हाल के दिनों में देश के अलग-अलग राज्यों में बहू द्वारा ससुर की हत्या के कई मामले सामने आ चुके हैं. एक महीना पहले ही मध्य प्रदेश के लौर थाना क्षेत्र में घरेलू हिंसा में ससुर ने अपनी बहू पर डंडे से वार कर दिया.

इसके बाद ससुर की मार से बहू ने गुस्से में आकर पहले तो ससुर को जमीन पर पटक दिया और पिटाई करनी शुरू कर दी. इसी दौरान बहू ने ससुर के प्राइवेट पार्ट पर जोर से लात मार दी, जिससे गंभीर चोट लग गई, फिर अस्पताल ले जाते वक्त दम तोड़ दिया.