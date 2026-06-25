प्यार में रोड़ा बनी पत्नी तो प्रेमिका ने करवा दी ₹50,000 की ‘सुपारी किलिंग’; वाटर फॉल घूमने के बहाने की हैवानियत, चौंकाने वाला खुलासा!

झारखंड के रांची से एक चौंकाने वाली घटना सामने आ रही है जहां पुलिस की टीम ने तुपुदाना ओपी क्षेत्र के सोहराई पहाड़ के पास 3 दीन पहले महिला के साथ गैंगरैप और हत्या में शामिल मुजरिमों का पर्दाफाश कर दिया है. यह मामला एक महिला के पति के अवैध संबंधों से जुड़ा है, जिसमें पति की प्रेमिका ने अपने प्रेम प्रसंगों का रास्ता साफ करने के लिए पत्नी की हत्या की साजिश रची थी. इस मामले में आरोपी संध्या कुमारी समेत 4 लोगों गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस की जांच से सामने आया है कि महिला की हत्या करने के लिए 50,000 रुपये की सुपारी दी गई थी.

क्या है पूरा मामला?

लाइव हिंदुस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक, रांची के तुपुदाना ओपी क्षेत्र के सोहराई पहाड़ में 3 दिन पहले महिला की हत्या के मामले में पुलिस जांच-पड़ताल में जुटी हुई थी. पूछताछ से सामने आया है कि महिला के पति के अरगोड़ा पिपरटोली निवासी संध्या कुमारी से अवैध संबंध थे जिसे लेकर पति-पत्नी में आए दिन तनाव का माहौल बना रहता था. इसलिए प्रेमिका संध्या ने अपने भाई के साथ महिला की हत्या की पटकथा लिख डाली. इस घटना के मुख्य आरोपी रमेश उरांव ने महिला को 19 जून को अरगोड़ा बुलाया था.

पहाड़ घुमाने के झांसे में फंसाया

रांची पुलिस ने खुलासा किया है कि 19 जून को आरोपी रमेश उरांव ने महिला को दशम फॉल घूमने के लिए इन्वाइट किया. गाड़ी पर फर्जी नंबर प्लेट लगाई और महिला को कार में बिठाकर अपने अन्य साथियों के साथ सोहराई पहाड़ पर ले गया. कार चालक ने कार को दसमाइल से तंजू जाने वाली पक्की सड़क रास्ता लिया जबकि आरोपी रमेश ने महिला का फोन रास्ते में ही स्विच्ड ऑफ कर दिया.

लाठियों से पीटा, मौके से फरार

इस मामले में हटिया डीएसपी ने खुलासा किया कि मुख्य आरोपी रमेश उरांव लोहरदमा का रहने वाला है जिसने अपने साथियों लखन उरांव, बुंडू के कृष्णादास गोस्वामी के साथ मिलाक महिला के साथ पहले महिला के साथ मारपीट की जबरदस्ती करने लगा. सामूहिक दुष्कर्म करके लाठियों से महिला की बेरहमी से पिटाई की जिससे महिला ने बदहवास हालत में अपनी सांसे छोड़ दीं. दरिंदों ने महिला के शव को सड़क पर फेंका और घटनास्थल से फरार हो गए.

पुलिस ने बरामद किए अवैध हथियार

एसएसपी राकेश रंजन की ओर से हटिया डीएसपी नीरज कुमार ने एक स्पेशल टीम का गठन किया और प्रेमिका संध्या कुमारी के साथ-सात अन्य चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. इनके पास से देसी पिस्टल, कट्टा, 9 गोलियां और कार के साथ-साथ फर्जी नंबर प्लेट भी बरामद कर ली गई है. पुलिस की पूछताछ में शातिर आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल किया. मुख्य आरोपी रमेश कुमार ने बताया कि महिला को घूमने-फिरने का शौक था इसलिए बहन संध्या के कहने पर दोस्ती की, मेल-जोल बढ़ाया और घुमाने के बहाने सुनसान पहाड़ी इलाके में ले गया जहां दोस्तों संग फायदा उठाकर हत्या कर ली.

पुराने आपराधिक रिकॉर्ड का खुलासा

पुलिस से जांच से पता चला है कि आरोपी रमेश उरांव का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है. पीएलएफआई से जुड़े रमेश उरांव के खिलाफ सेनहा थाने में 17 सीएलए के तहत मुकदमा दर्ज है, जबकि कृष्णादास गोस्वामी पर भी छत्तीसगढ़, भंडरा-बुंडू में और लखन के खिलाफ भी छत्तीसगढ़ में आपराधिक मामले दर्ज हैं. स्थानीय पुलिस ने सभी आरोपियों को हिरासत में ले लिया है.