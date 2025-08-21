Ranchi: दुमका में सनसनी, बुजुर्ग दंपती की धारदार हथियार से हत्या, घर पर अकेले थे दोनों

मनीष मेहता की रिपोर्ट, Ranchi: दुमका जिले के चोरकट्टा गांव में बुधवार देर शाम उस वक्त सनसनी फैल गई, जब घर लौटे बेटे ने अपने माता-पिता की लाश को खून से लथपथ देखा। मृतक की पहचान 65 वर्षीय नवगोपाल साहा उर्फ मथुरा साहा और उनकी पत्नी 60 वर्षीय बिलु साहा के रूप में हुई है। दोनों की हत्या नृशंस तरीके से की गई। पहले उन्हें लाठी-डंडे से बुरी तरह पीटा गया और फिर धारदार हथियार से गला रेतकर मौत के घाट उतार दिया गया।

मिली जानकारी

जानकारी के मुताबिक, सोमवार को पूरा परिवार गोड्डा गया था जहां मानसा पूजा का आयोजन किया गया था। बुधवार देर शाम जब बेटा अपने परिवार के साथ घर लौटा तो मुख्य दरवाजा बंद मिला। पीछे के दरवाजे से अंदर प्रवेश करते ही उसके होश उड़ गए। माता-पिता का शव कमरे के अंदर खून से लथपथ पड़ा हुआ था। आनन-फानन में उसने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार हत्या मंगलवार को की गई है। पुलिस हत्या की गुत्थी सुलझाने के लिए सभी पहलुओं पर जांच कर रही है, जिसमें रंजिश, लूटपाट और आपसी विवाद जैसी संभावनाओं को भी खंगाला जा रहा है।

दहशत का माहौल

मृतक के भाई ने घटना पर गहरा आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा, “भाई-भाभी की इस तरह से हत्या कर देना बेहद दर्दनाक है। गांव में इस तरह की वारदात पहली बार हुई है। हम चाहते हैं कि पुलिस जल्द से जल्द अपराधियों को गिरफ्तार करे और कड़ी से कड़ी सजा दिलाए।” गांव में दोहरे हत्याकांड से दहशत का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि इतनी नृशंस वारदात ने उनकी नींद उड़ा दी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपियों की तलाश में छापेमारी शुरू कर दी है।

