Jharkhand: होटल के कमरों में 6 युवती और 8 युवक क्या कर रह थे? रांची के होटल में आधी रात छापा, मचा हड़कंप

Jharkhand News: रांची के पॉश इलाके कचहरी चौक में आधी रात पुलिस की अचानक कार्रवाई से हड़कंप मच गया. SSP राकेश रंजन के निर्देश पर कोतवाली पुलिस ने होटल Corinthia में छापेमारी की. पुलिस के मुताबिक, कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की गई. छापेमारी के दौरान होटल के अलग-अलग कमरों से 6 युवतियों और 8 युवकों को हिरासत में लिया गया. होटल मैनेजर और कर्मचारियों से भी पुलिस ने पूछताछ की है. पुलिस अब होटल के रिकॉर्ड, कमरों की बुकिंग और आने-जाने वाले लोगों की जानकारी खंगाल रही है.

पुलिस को शुरुआती जांच में होटल में कथित देह व्यापार से जुड़े नेटवर्क के इनपुट मिले हैं. जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि यह गतिविधि कब से चल रही थी और इसमें कौन-कौन लोग शामिल हैं.

4 हजार से 10 हजार रुपये तक की कथित डील!

जांच में यह भी सामने आया है कि दलालों के जरिए युवतियों को होटल तक पहुंचाए जाने की बात कही जा रही है. पुलिस करीब 4 हजार से 10 हजार रुपये तक की कथित डील के एंगल से भी जांच कर रही है.

अश्लील डांस करवाए जाने की भी शिकायत

पुलिस को होटल में लड़कियों से डांस कराने और कथित तौर पर अश्लील डांस करवाए जाने की शिकायत/सूचना भी मिली है. हालांकि, इन आरोपों की पूरी तस्वीर जांच पूरी होने के बाद ही साफ होगी.

कई राज्यों से जुड़ा नेटवर्क होने का शक

पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि कथित नेटवर्क का कनेक्शन झारखंड के अलावा पश्चिम बंगाल, असम और अन्य राज्यों से तो नहीं है. हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ के आधार पर पुलिस नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुटी है.

होटल-बार भी पुलिस के रडार पर

Corinthia होटल में कार्रवाई के बाद लालपुर थाना क्षेत्र के आधा दर्जन से ज्यादा बार और रांची के एक दर्जन से अधिक होटल-बार भी पुलिस के रडार पर बताए जा रहे हैं. पुलिस की इस कार्रवाई के बाद होटल और बार संचालकों में भी हड़कंप है.

फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. मामले में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है. होटल संचालक की भूमिका भी जांच के दायरे में है.