Ranchi News: डिलीवरी बॉय बनकर करता था रेकी, फिर देता था वारदात को अंजाम, नगद समेत लाखों के गहने बरामद

मनीष मेहता की रिपोर्ट, Ranchi News: राजधानी रांची के कांके इलाके में पुलिस ने दिनदहाड़े हुई दो बड़ी चोरी की घटनाओं का पर्दाफाश कर पांच अपराधियों को रांची पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार गिरोह का मास्टरमाइंड डिलीवरी बॉय बनकर पहले घरों की रेकी करता था और मौका मिलते ही वारदात को अंजाम देता था। चोरी के जेवर और नकदी को पड़ोसी राज्य बिहार के नवादा जिले में ठिकाने लगाया जाता था।

35 लाख की ज्वेलरी चोरी का खुलासा

18 अगस्त को कांके थाना क्षेत्र के अरसंडे स्थित एक घर का मुख्य दरवाजा तोड़कर अपराधियों ने करीब 35 लाख रुपये के जेवर और नकदी चोरी कर लिया था। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए सन्नी कुमार साहु और आलोक कुमार सिंह को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपी बंद घर देखकर दिन में ही वारदात को अंजाम देते थे। पुलिस ने उनकी निशानदेही पर 7.47 लाख रुपये नकद, अपाची बाइक, तीन मोबाइल और चोरी के बैग-पर्स बरामद किए।

Flood News: पंजाब में भीषण बाढ़ से जनजीवन हुआ अस्त-व्यस्त, भारत ने भारी बारिश को लेकर पाकिस्तान को किया अलर्ट

नवादा में बेचते थे जेवर

एसएसपी के अनुसार, आरोपियों ने स्वीकार किया है कि चोरी के जेवर को वे कोकर चुना भट्ठा स्थित ज्वेलर्स और बिहार के नवादा जिले में अपने रिश्तेदारों के जरिए बेचते थे। इस एवज में उन्हें लाखों रुपये मिलते थे। चोरी के पैसों का आपस में बंटवारा कर गिरोह अन्य वारदात की तैयारी करता था।

दूसरी वारदात में तीन गिरफ्तार

28 अगस्त को कांके थाना क्षेत्र के जगतपुरम कॉलोनी स्थित बंद घर में चोरी की घटना में शामिल तीन अपराधियों – अरुण कुमार शर्मा, रोहित कुमार और संतोष सोनी को भी पुलिस ने धर दबोचा। आरोपियों के पास से सोने-चांदी के जेवर, स्कूटी और अन्य सामान बरामद किए गए।

भारत के वो 4 शहर, जिनके नामों में छिपी है खास पहचान