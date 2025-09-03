Home > झारखंड > Ranchi News: डिलीवरी बॉय बनकर करता था रेकी, फिर देता था वारदात को अंजाम, नगद समेत लाखों के गहने बरामद

Ranchi News: डिलीवरी बॉय बनकर करता था रेकी, फिर देता था वारदात को अंजाम, नगद समेत लाखों के गहने बरामद

Ranchi News: राजधानी रांची के कांके इलाके में पुलिस ने दिनदहाड़े हुई दो बड़ी चोरी की घटनाओं का पर्दाफाश कर पांच अपराधियों को रांची पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार गिरोह का मास्टरमाइंड डिलीवरी बॉय बनकर पहले घरों की रेकी करता था और मौका मिलते ही वारदात को अंजाम देता था।

Published By: Mohammad Nematullah
Published: September 3, 2025 10:23:40 IST

HIEVES GANG ARRESTED IN RANCHI, RANCHI POLICE BUSTED THEFT CASE, STOLEN JEWELLERY RECOVERED
HIEVES GANG ARRESTED IN RANCHI, RANCHI POLICE BUSTED THEFT CASE, STOLEN JEWELLERY RECOVERED

मनीष मेहता की रिपोर्ट, Ranchi News: राजधानी रांची के कांके इलाके में पुलिस ने दिनदहाड़े हुई दो बड़ी चोरी की घटनाओं का पर्दाफाश कर पांच अपराधियों को रांची पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार गिरोह का मास्टरमाइंड डिलीवरी बॉय बनकर पहले घरों की रेकी करता था और मौका मिलते ही वारदात को अंजाम देता था। चोरी के जेवर और नकदी को पड़ोसी राज्य बिहार के नवादा जिले में ठिकाने लगाया जाता था।

35 लाख की ज्वेलरी चोरी का खुलासा

18 अगस्त को कांके थाना क्षेत्र के अरसंडे स्थित एक घर का मुख्य दरवाजा तोड़कर अपराधियों ने करीब 35 लाख रुपये के जेवर और नकदी चोरी कर लिया था। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए सन्नी कुमार साहु और आलोक कुमार सिंह को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपी बंद घर देखकर दिन में ही वारदात को अंजाम देते थे। पुलिस ने उनकी निशानदेही पर 7.47 लाख रुपये नकद, अपाची बाइक, तीन मोबाइल और चोरी के बैग-पर्स बरामद किए।

Flood News: पंजाब में भीषण बाढ़ से जनजीवन हुआ अस्त-व्यस्त, भारत ने भारी बारिश को लेकर पाकिस्तान को किया अलर्ट

नवादा में बेचते थे जेवर

एसएसपी के अनुसार, आरोपियों ने स्वीकार किया है कि चोरी के जेवर को वे कोकर चुना भट्ठा स्थित ज्वेलर्स और बिहार के नवादा जिले में अपने रिश्तेदारों के जरिए बेचते थे। इस एवज में उन्हें लाखों रुपये मिलते थे। चोरी के पैसों का आपस में बंटवारा कर गिरोह अन्य वारदात की तैयारी करता था।

दूसरी वारदात में तीन गिरफ्तार

28 अगस्त को कांके थाना क्षेत्र के जगतपुरम कॉलोनी स्थित बंद घर में चोरी की घटना में शामिल तीन अपराधियों – अरुण कुमार शर्मा, रोहित कुमार और संतोष सोनी को भी पुलिस ने धर दबोचा। आरोपियों के पास से सोने-चांदी के जेवर, स्कूटी और अन्य सामान बरामद किए गए।

भारत के वो 4 शहर, जिनके नामों में छिपी है खास पहचान

Tags: Jharkhand NewsJharkhand Policeranchiranchi news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

घर की उत्तर दिशा में इस 1 चीज को रखने...

September 4, 2025

स्वादिष्ट मूंग दाल बर्फी: बस कुछ स्टेप्स में

September 4, 2025

नारियल की मलाई के 5 गजब के फायदे

September 4, 2025

खाली पेट करी पत्ता खाने के 6 बड़े फायदे

September 4, 2025

7 देसी सैंडविच जो बनाए आपके ब्रेकफास्ट को मजेदार

September 4, 2025

इन 3 लोगों के लिए नुकसानदेह हो सकता है अंजीर

September 3, 2025
Ranchi News: डिलीवरी बॉय बनकर करता था रेकी, फिर देता था वारदात को अंजाम, नगद समेत लाखों के गहने बरामद

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Ranchi News: डिलीवरी बॉय बनकर करता था रेकी, फिर देता था वारदात को अंजाम, नगद समेत लाखों के गहने बरामद

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Ranchi News: डिलीवरी बॉय बनकर करता था रेकी, फिर देता था वारदात को अंजाम, नगद समेत लाखों के गहने बरामद
Ranchi News: डिलीवरी बॉय बनकर करता था रेकी, फिर देता था वारदात को अंजाम, नगद समेत लाखों के गहने बरामद
Ranchi News: डिलीवरी बॉय बनकर करता था रेकी, फिर देता था वारदात को अंजाम, नगद समेत लाखों के गहने बरामद
Ranchi News: डिलीवरी बॉय बनकर करता था रेकी, फिर देता था वारदात को अंजाम, नगद समेत लाखों के गहने बरामद
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?