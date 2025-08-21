Home > झारखंड > Ranchi News: चतरा में नक्सलियों का तांडव, दो वाहनों को किया आग के हवाले, इलाके में दहशत का माहौल

Ranchi News: चतरा जिले के लावालौंग थाना क्षेत्र के लेंबोडीह विशनपुर गांव में बुधवार देर रात नक्सलियों ने एक बार फिर अपनी दहशत दिखाई। हथियारबंद माओवादियों ने गांव में पहुंचकर जमकर उत्पात मचाया और दो वाहनों को आग के हवाले कर दिया। घटना में एक सवारी वाहन और एक ट्रैक्टर को नक्सलियों ने फूंक डाला।

Published By: Mohammad Nematullah
Published: August 21, 2025 10:08:42 IST

मनीष मेहता की रिपोर्ट, Ranchi News: चतरा जिले के लावालौंग थाना क्षेत्र के लेंबोडीह विशनपुर गांव में बुधवार देर रात नक्सलियों ने एक बार फिर अपनी दहशत दिखाई। हथियारबंद माओवादियों ने गांव में पहुंचकर जमकर उत्पात मचाया और दो वाहनों को आग के हवाले कर दिया। घटना में एक सवारी वाहन और एक ट्रैक्टर को नक्सलियों ने फूंक डाला। दोनों वाहन गांव के ही संतन गंझू के बताए जा रहे हैं।

संतन गंझू की तलाश में पहुंचे थे नक्सली

ग्रामीणों के मुताबिक, करीब दो दर्जन की संख्या में माओवादी रात में गांव पहुंचे थे। उनका टारगेट संतन गंझू था। लेकिन जब घर पर संतन मौजूद नहीं मिला तो नाराज़ नक्सलियों ने बाहर खड़े वाहनों में आग लगा दी। यही नहीं, उन्होंने संतन गंझू और एक अन्य ग्रामीण के घर को बाहर से ताला बंद कर दिया और हथियार लहराते हुए इलाके से फरार हो गए। घटना की सूचना पर देर रात ही पुलिस मौके पर पहुंची और इलाके में छापेमारी अभियान तेज कर दिया गया है।

इलाके में छापामारी अभियान तेज

स्थानीय लोगों के अनुसार, यह वारदात भाकपा माओवादी के टॉप कमांडर मनोहर गंझू के दस्ते ने अंजाम दिया है। लंबे समय के बाद नक्सलियों ने इस इलाके में हमला कर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। अचानक हुई इस हिंसक घटना से ग्रामीणों में भय और दहशत का माहौल है। संतन गंझू पर नक्सलियों का निशाना साधने की वजह भी सामने आई है। ग्रामीणों का कहना है कि संतन पर पुलिस को सहयोग करने का आरोप है। कुछ महीने पहले अफीम की खेती को नष्ट करने के लिए पुलिस अभियान चला रही थी, जिसमें संतन ने पुलिस को अपना ट्रैक्टर मुहैया कराया था। उस कार्रवाई के बाद एनडीपीएस एक्ट के तहत कई लोगों को जेल भेजा गया था। हाल ही में जेल से छूटा एक आरोपी नक्सलियों के साथ जुड़ गया और उसने संतन के खिलाफ यह वारदात कराई। पुलिस अब इस हमले की तहकीकात कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि नक्सलियों को चिह्नित कर जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी।

