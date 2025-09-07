Home > झारखंड > Ranchi News: चाईबासा में नक्सली मुठभेड़, 10 लाख का इनामी जोनल कमांडर अमित हांसदा ढेर, इलाके में दहशत

Ranchi News: चाईबासा में नक्सली मुठभेड़, 10 लाख का इनामी जोनल कमांडर अमित हांसदा ढेर, इलाके में दहशत

Jharkhand News: झारखंड के चाईबासा से सुबह-सुबह बड़ी खबर सामने आई। यहां पुलिस मुठभेड़ में एक नक्सली मारा गया।

Published By: Mohammad Nematullah
Published: September 7, 2025 10:54:33 IST

Naxalite encounter in Chaibasa
Naxalite encounter in Chaibasa

मनीष मेहता की रिपोर्ट, Ranchi News: झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में रविवार सुबह सुरक्षाबलों को बड़ी सफलता मिली। चाईबासा के गोइलकेरा थाना क्षेत्र के रेलापराल जंगल में सुरक्षाबलों और भाकपा माओवादी नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें जोनल कमांडर अमित हांसदा उर्फ अपटन मारा गया। अमित हांसदा पर झारखंड सरकार ने 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था।

मिली जानकारी 

जानकारी के मुताबिक, सुरक्षाबल नक्सल प्रभावित इलाके में सर्च अभियान चला रहे थे। इसी दौरान जंगल में घात लगाए नक्सलियों ने पुलिस टीम पर अचानक गोलीबारी शुरू कर दी। सुरक्षाबलों ने भी मोर्चा संभालते हुए फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दिया। दोनों ओर से कुछ देर तक चली गोलीबारी के बीच जवानों का दबाव बढ़ता देख कई नक्सली मौके से भाग निकले। हालांकि इनामी नक्सली अमित हांसदा गोली लगने से वहीं ढेर हो गया। मारा गया नक्सली झारखंड के बोकारो जिले का रहने वाला था और लंबे समय से इस इलाके में सक्रिय था। पुलिस के मुताबिक अमित हांसदा उर्फ अपटन पर कई संगीन मामले दर्ज थे और वह सुरक्षाबलों व पुलिस पर हमलों की कई घटनाओं में शामिल रहा था।

नक्सल विरोधी अभियान

उसकी मौत को नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता माना जा रहा है। सुरक्षाबल अब भागे हुए नक्सलियों की तलाश में जंगलों में कॉम्बिंग ऑपरेशन चला रहे हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस मुठभेड़ से नक्सलियों की कमर टूटी है और संगठन के बड़े नेटवर्क को झटका लगा है। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक अमित हांसदा इलाके में नक्सली गतिविधियों का मास्टरमाइंड माना जाता था। उसकी मौजूदगी से ग्रामीणों में डर और दहशत का माहौल रहता था। अब उसके मारे जाने के बाद पुलिस और प्रशासन को उम्मीद है कि क्षेत्र में नक्सली घटनाओं पर नियंत्रण में मदद मिलेगी।

Bihar Bidi Controversy: बिहार-बीड़ी विवाद में कूदे खान सर, दे डाला 99 रुपए का ऑफर

Tags: encounter of rewarded NaxaliteJharkhand NewsNaxalite encounter in Chaibasaranchi news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

स्वस्थ जीवनशैली के लिए ट्राई करें ये नो-ऑयल पूरी रेसिपी

September 8, 2025

कैंसर से लड़ने वाले सुपरफूड्स

September 8, 2025

इन 4 लोगों को घी से रहना चाहिए दूर

September 8, 2025

6 ऐसी किताबें जो बना देंगी आपको एक बेहतर इंसान...

September 8, 2025

एशिया कप से ठीक पहले इस गेंदबाज ने किया कमाल

September 7, 2025

गैस और अपच की समस्या से राहत दिलाएंगी ये हर्बल...

September 7, 2025
Ranchi News: चाईबासा में नक्सली मुठभेड़, 10 लाख का इनामी जोनल कमांडर अमित हांसदा ढेर, इलाके में दहशत

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Ranchi News: चाईबासा में नक्सली मुठभेड़, 10 लाख का इनामी जोनल कमांडर अमित हांसदा ढेर, इलाके में दहशत

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Ranchi News: चाईबासा में नक्सली मुठभेड़, 10 लाख का इनामी जोनल कमांडर अमित हांसदा ढेर, इलाके में दहशत
Ranchi News: चाईबासा में नक्सली मुठभेड़, 10 लाख का इनामी जोनल कमांडर अमित हांसदा ढेर, इलाके में दहशत
Ranchi News: चाईबासा में नक्सली मुठभेड़, 10 लाख का इनामी जोनल कमांडर अमित हांसदा ढेर, इलाके में दहशत
Ranchi News: चाईबासा में नक्सली मुठभेड़, 10 लाख का इनामी जोनल कमांडर अमित हांसदा ढेर, इलाके में दहशत
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?