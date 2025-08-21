Ranchi News: झारखंड में भारी बारिश का अलर्ट, 12 जिलों के लिए येलो वार्निंग जारी…

मनीष मेहता की रिपोर्ट, Ranchi News: झारखंड में मौसम ने अचानक करवट बदल ली है। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के कारण राज्य के कई जिलों में आज मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने रामगढ़, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज और पाकुड़ जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है।

भारी बारिश से बिगड़ सकते हैं हालात

मौसम विभाग का कहना है कि इन जिलों में दिन और रात के दौरान बारिश तेज़ रफ्तार पकड़ सकती है। बारिश के साथ-साथ कुछ स्थानों पर तेज़ हवाएँ भी चलने की संभावना है। इसके चलते निचले इलाकों में जलजमाव और ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चे मकानों को नुकसान होने का खतरा बढ़ गया है।

Karnataka HC on Bike Taxi Ban: Bike Taxi बैन पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने कांग्रेस सरकार को जमकर लगाई लताड़, सुन लटक गया Siddaramaiah का मुंह

सतर्क रहने की अपील

आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी जिलों के प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। लोगों को अनावश्यक घर से बाहर निकलने से बचने की सलाह दी गई है। वहीं, किसानों को भी खेतों में सावधानी बरतने और बिजली गिरने के खतरे को देखते हुए खुले स्थानों पर न रुकने की अपील की गई है।

सामान्य जीवन पर असर

रांची और आसपास के इलाकों में सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए हैं। कई जगहों पर हल्की बारिश ने लोगों को उमस से राहत दी है। हालांकि, लगातार बारिश की स्थिति बनी रही तो सड़क यातायात और बिजली आपूर्ति पर भी असर पड़ सकता है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि बंगाल की खाड़ी में बना यह सिस्टम अगले 48 घंटों तक सक्रिय रह सकता है। ऐसे में झारखंड के कई जिलों में मौसम बिगड़ने और भारी बारिश होने की संभावना बनी रहेगी।

Gujarat Road Accident News: गुजरात में अनियंत्रित होकर पलटी स्कूली बस, 35 बच्चे हुए घायल