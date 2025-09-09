Home > झारखंड > Ranchi News: गिरिडीह स्टील प्लांट हादसा, मजदूर की मौत, मुआवजे को लेकर फैक्ट्री गेट पर बवाल

झारखंड के गिरिडीह में सोमवार देर रात बड़ा हादसा हो गया। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के उदनाबाद स्थित शिवम आयरन एंड स्टील प्लांट में काम करने के दौरान एक मजदूर की मौत हो गई। घटना के बाद फैक्ट्री गेट पर बवाल मच गया।

September 9, 2025

मनीष मेहता की रिपोर्ट, Ranchi News: झारखंड के गिरिडीह में सोमवार देर रात बड़ा हादसा हो गया। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के उदनाबाद स्थित शिवम आयरन एंड स्टील प्लांट में काम करने के दौरान एक मजदूर की मौत हो गई। घटना के बाद फैक्ट्री गेट पर बवाल मच गया। गुस्साए लोगों ने शव रखकर प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की और मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया।

कैसे हुआ हादसा?

जानकारी के मुताबिक, शिवम आयरन एंड स्टील प्लांट के ओपनकास्ट यूनिट में मजदूर मुकेश कुमार वर्मा उर्फ लालू काम कर रहे थे। इसी दौरान हादसा हो गया और वे गंभीर रूप से घायल हो गए। फैक्ट्री प्रबंधन ने आनन-फानन में उन्हें बोकारो ले जाने की कोशिश की, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में उनकी मौत हो गई। मुकेश की मौत की खबर मिलते ही उनके घर में कोहराम मच गया। परिजनों के चीत्कार से गांव का माहौल गमगीन हो गया। लेकिन इसके साथ ही गुस्सा भी फूट पड़ा। बड़ी संख्या में ग्रामीण फैक्ट्री पहुंचे और शव को मेन गेट के सामने रखकर सड़क जाम कर दिया।

मांग क्या है?

गांववालों का कहना है कि जब तक मृतक परिवार को उचित मुआवजा और नौकरी की गारंटी नहीं दी जाएगी, वे शव का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। भीड़ ने साफ कर दिया है कि फैक्ट्री प्रबंधन को जिम्मेदारी लेनी होगी। हादसे की खबर मिलते ही मुफस्सिल थाना पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल फैक्ट्री प्रबंधन और मृतक परिवार के बीच वार्ता जारी है। पुलिस ग्रामीणों को समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन लोग अपने मांगों पर अड़े हुए हैं स्थानीय लोगों का आरोप है कि फैक्ट्री में मजदूरों की सुरक्षा को लेकर लापरवाही बरती जाती है। आए दिन हादसे हो रहे हैं और प्रबंधन चुप्पी साध लेता है। अब देखना होगा कि क्या इस बार पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा और सुरक्षा इंतजाम सख्त होंगे या मामला एक बार फिर ठंडे बस्ते में चला जाएगा।

