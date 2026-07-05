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Jharkhand: हादसे में युवक का पैर टूटा, इलाज के लिए पहुंचा अस्पताल, हो गई मौत, फिर हॉस्पिटल ने बना दिया 18 लाख का बिल

Ranchi News: आरोप है कि युवक के इलाज में लापरवाही बरती गई और मौत के बाद अस्पताल ने करीब 18 लाख रुपये का भारी-भरकम बिल थमा दिया. इस घटना ने झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर नए सवाल खड़े कर दिए हैं.

By: Hasnain Alam | Published: July 5, 2026 3:35:16 PM IST

रांची में युवक की मौत मामले में अस्पताल पर लगे आरोप
रांची में युवक की मौत मामले में अस्पताल पर लगे आरोप


Jharkhand News: एक हादसे में पैर टूटा… परिवार इलाज की उम्मीद लेकर अस्पताल पहुंचा… लेकिन कुछ ही दिनों बाद उम्मीदों की जगह मातम ने ले ली. झारखंड के रांची के राज अस्पताल में भर्ती युवक की मौत के बाद परिजनों का दर्द अब आरोपों में बदल गया है. परिजनों का कहना है कि युवक को सिर्फ पैर के फ्रैक्चर का इलाज कराने अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

आरोप है कि इलाज में लापरवाही बरती गई और मौत के बाद अस्पताल ने करीब 18 लाख रुपये का भारी-भरकम बिल थमा दिया. इस घटना ने पूरे राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर नए सवाल खड़े कर दिए हैं.

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सीएम हेमंत सोरेन तक पहुंचा मामला

मामला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक पहुंचा तो उन्होंने तत्काल जांच के आदेश दिए. सीएम के निर्देश पर नगर निगम की परियोजना पदाधिकारी मनीषा तिर्की और रांची सदर अस्पताल के डॉक्टरों की तीन सदस्यीय टीम राज अस्पताल पहुंची.

टीम ने इलाज से जुड़े दस्तावेजों की जांच की, रिकॉर्ड अपने साथ लिए और कहा कि विस्तृत रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी. रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी.

अस्पताल प्रबंधन ने आरोपों को किया खारिज

वहीं, अस्पताल प्रबंधन ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है. अस्पताल के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉ. वीरेंद्र कुमार का कहना है कि मरीज सिर्फ पैर के फ्रैक्चर से पीड़ित नहीं था, बल्कि उसकी हालत पहले से ही बेहद गंभीर थी. वह मल्टी फ्रैक्चर और कई अन्य गंभीर बीमारियों से जूझ रहा था. 

अस्पताल का दावा है कि इलाज में कोई लापरवाही नहीं हुई और संक्रमण के कारण मरीज की मौत हुई. साथ ही 18 लाख रुपये के बिल को भी इलाज का वास्तविक खर्च बताया गया है.

(रांची से मनीष मेहता की रिपोर्ट)

Tags: Jharkhand Newsranchi news
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