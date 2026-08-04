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Jharkhand: लड़ाई भी, पढ़ाई भी… JPSC-JSSC आंदोलन को मिला मैथ टीचर अभिनय शर्मा का साथ

JPSC JSSC Protest: JPSC और JSSC परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ झारखंड के रांची में चल रहे स्टूडेंट आंदोलन को देश भर में मशहूर मैथ टीचर अभिनय शर्मा का सपोर्ट मिला है.

By: Shristi S | Published: August 4, 2026 11:38:03 PM IST

Jharkhand: लड़ाई भी, पढ़ाई भी… JPSC-JSSC आंदोलन को मिला मैथ टीचर अभिनय शर्मा का साथ


Jharkhand Student Protest: JPSC और JSSC परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ झारखंड के रांची में चल रहे स्टूडेंट आंदोलन को देश भर में मशहूर मैथ टीचर अभिनय शर्मा का सपोर्ट मिला है. शर्मा मंगलवार को रांची पहुंचे और जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट्स से मिले.

अपने हक के लिए लड़ना ज़रूरी- टीचर अभिनय शर्मा 

टीचर अभिनय शर्मा ने स्टूडेंट्स से कहा कि लड़ाई भी और पढ़ाई भी यानी अपने हक के लिए लड़ना ज़रूरी है, लेकिन उनकी पढ़ाई में रुकावट नहीं आनी चाहिए. इसके लिए, उन्होंने ऐलान किया कि वे प्रोटेस्ट के दौरान स्टूडेंट्स के लिए रोज़ मैथ की क्लास लेंगे, ताकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की उनकी तैयारी पर कोई असर न पड़े.

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छात्रों की आवाज पूरे देश तक पहुंचनी चाहिए- अभिनय शर्मा

झारखंड के युवाओं के संघर्ष का सपोर्ट करते हुए, अभिनय शर्मा ने कहा कि उनकी आवाज़ पूरे देश तक पहुंचनी चाहिए. उनके रांची दौरे को स्टूडेंट्स में जोश के साथ देखा गया, और बड़ी संख्या में कैंडिडेट उनसे मिलने आए.

यह सब कहां से शुरू हुआ?

19 अप्रैल को, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन (JPSC) ने 14वीं कंबाइंड सिविल सर्विसेज़ प्रीलिमिनरी परीक्षा आयोजित की। जुलाई की शुरुआत में रिज़ल्ट घोषित किए गए, और तुरंत, सोशल मीडिया पर एक OMR शीट सर्कुलेट होने लगी.

इसमें दावा किया गया कि सुमन सौरव नाम की एक कैंडिडेट ने सिर्फ़ 48 सवालों के जवाब देकर परीक्षा पास कर ली है. इस वायरल शीट ने एक चिंगारी का काम किया, और एक छोटी सी शिकायत जल्द ही एक बड़े पब्लिक मूवमेंट में बदल गई.

Tags: Abhinay Sharmajharkhandranchi
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