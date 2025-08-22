Ranchi: गढ़वा में यूरिया की किल्लत से किसान सड़क पर, ट्रक घेरकर किया हंगामा

रांची से मनीष मेहता की रिपोर्ट

Ranchi: गढ़वा जिले के श्री बंशीधर नगर क्षेत्र में शुक्रवार को यूरिया खाद की भारी कमी से परेशान किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। किसानों ने न सिर्फ़ जमकर प्रदर्शन किया बल्कि गोसाईबाग मैदान में पहुँचे यूरिया से लदे एक ट्रक को भी घेर लिया। देखते ही देखते सैकड़ों की संख्या में जुटे किसानों ने हंगामा शुरू कर दिया। हालात बिगड़ते देख पुलिस को मौके पर पहुंचना पड़ा और स्थिति को संभालना पड़ा।

लाभ वास्तविक किसानों तक नहीं पहुँच पा रहा

दरअसल, यूरिया खाद से भरा यह ट्रक सात डीलरों के बीच वितरण के लिए पहुँचा था। लेकिन इसकी सूचना जैसे ही ग्रामीणों को मिली, बड़ी संख्या में किसान मौके पर इकट्ठा हो गए। किसानों का कहना है कि खेतों में धान की फसल खाद की सबसे ज़्यादा ज़रूरत वाले दौर में है, लेकिन उन्हें यूरिया नहीं मिल रहा। उनका आरोप है कि खाद की आपूर्ति में गड़बड़ी हो रही है और लाभ वास्तविक किसानों तक नहीं पहुँच पा रहा।

आंदोलन को मजबूर किसान

गुस्साए किसानों का कहना है कि वे लगातार डीलरों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन हर जगह उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। ऐसे में उनकी मेहनत पर पानी फिरने का खतरा मंडरा रहा है। कई किसानों ने साफ चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही पारदर्शी तरीके से खाद की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं की गई, तो वे बड़े आंदोलन को मजबूर होंगे।

प्रदर्शनकारी किसानों में शामिल किसान फरीद खान ने कहा, “धान की फसल को खाद की सख्त ज़रूरत है। लेकिन यूरिया डीलरों तक सिमट गया है। असली किसान को खाद नहीं मिल पा रहा, ऐसे में हमारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी।”

अगर किसी डीलर की लापरवाही सामने आती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई

मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन भी हरकत में आया। गढ़वा के डीसी दिनेश यादव ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि धन रोपनी के समय यूरिया की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर किसी डीलर की लापरवाही सामने आती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

गांव-देहात में धान किसानों की सबसे बड़ी फसल मानी जाती है। ऐसे में यूरिया की कमी को लेकर पैदा हुआ यह संकट प्रशासन के लिए चुनौती बन गया है। अब देखना होगा कि सरकार और प्रशासन किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराकर उनकी उम्मीदों पर खरा उतर पाते हैं या नहीं।