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Jharkhand Crime: युवक का था साली से अवैध संबंध, पत्नी को चल गया पता, फिर दोनों ने मिलकर किया बड़ा कांड

Ramgarh Crime: पुलिस की पूछताछ के दौरान गुलाम सरवर ने बताया कि उसके और नेहा परवीन के बीच अवैध संबंध थे. जेबा परवीन को जब इस संबंध की जानकारी मिली, तो पति-पत्नी के बीच अक्सर विवाद होने लगे थे. इसी विवाद ने बाद में गंभीर रूप ले लिया.

By: Hasnain Alam | Published: October 29, 2026 9:56:19 PM IST

रामगढ़ जेबा मर्डर केस
रामगढ़ जेबा मर्डर केस


Jharkhand Crime: झारखंड के रामगढ़ जिले के कुज्जू ओपी क्षेत्र में हुए जेबा परवीन हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस के मुताबिक, महिला की हत्या उसके पति गुलाम सरवर उर्फ राजन और उसकी साली नेहा परवीन ने मिलकर की थी. हत्या की वजह पति और साली के बीच कथित अवैध संबंध बताए जा रहे हैं. पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. पूछताछ में दोनों ने वारदात में अपनी भूमिका स्वीकार की है.

पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपियों की पहचान गुलाम सरवर उर्फ राजन (37) और नेहा परवीन (32) के रूप में हुई है. पूछताछ के दौरान गुलाम सरवर ने बताया कि उसके और नेहा परवीन के बीच अवैध संबंध थे. जेबा परवीन को जब इस संबंध की जानकारी मिली, तो पति-पत्नी के बीच अक्सर विवाद होने लगे थे. इसी विवाद ने बाद में गंभीर रूप ले लिया.

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झगड़े के दौरान दीवार पर पटका सिर

पुलिस की जांच के मुताबिक, 17 अक्टूबर 2026 को जेबा परवीन और उसके पति के बीच झगड़ा हुआ था. इसी दौरान गुलाम सरवर ने जेबा का सिर दीवार पर पटक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई. वारदात के बाद आरोपी पति रांची भाग गया था. वहीं, नेहा परवीन ने भी पूछताछ के दौरान अपनी बहन के साथ मारपीट करने की बात स्वीकार की है.

भाई की शिकायत पर दर्ज हुआ था हत्या का मामला

जेबा परवीन की हत्या के बाद उसके भाई की शिकायत पर 18 अक्टूबर 2026 को पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया था. मामले की गंभीरता को देखते हुए रामगढ़ के एसपी ने जांच के लिए विशेष टीम गठित की. पुलिस ने जांच और पूछताछ के आधार पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

14 साल पहले हुई थी शादी

जानकारी के मुताबिक, जेबा परवीन की शादी करीब 14 साल पहले हुई थी. उसके दो बच्चे हैं. वारदात के समय दोनों बच्चे ट्यूशन पढ़ने गए हुए थे. बताया जा रहा है कि जेबा परवीन और उसकी बहन नेहा परवीन एक ही गांव में रहती थीं. नेहा परवीन अविवाहित है. पुलिस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है.

Tags: crime newsJharkhand News
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