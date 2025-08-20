Naxal Report: गिरिडीह से बड़ी खबर, नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम

गिरिडीह से मनीष मेहता की रिपोर्ट

Naxal Report: नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे सर्च ऑपरेशन में पुलिस और CRPF को बड़ी सफलता मिली है। गिरिडीह पुलिस और CRPF 154वीं बटालियन की संयुक्त टीम ने पारसनाथ की तराई वाले इलाके में छिपा कर रखा गया भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया है।

बरामदगी

पुलिस ने 300 मीटर कोडेक्स वायर और 13 लीटर विस्फोटक केमिकल लिक्विड जब्त किया है। बताया जा रहा है कि इनका इस्तेमाल नक्सली किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए करने वाले थे।

एसपी डॉ. विमल कुमार की प्रेसवार्ता

गिरिडीह एसपी डॉ. विमल कुमार ने प्रेसवार्ता कर बताया कि खुफिया इनपुट के आधार पर यह अभियान चलाया गया। सीआरपीएफ 154वीं बटालियन के कमांडेंट सुनील दत्त त्रिपाठी और एसपी को जानकारी मिली थी कि पारसनाथ के जंगल में नक्सलियों ने विस्फोटक छुपाकर रखा है।

विशेष टीम का गठन

इसके बाद सीआरपीएफ के द्वितीय कमान पदाधिकारी ओम प्रकाश सिंह, एएसपी अभियान सुरजीत कुमार और सहायक कमांडेंट सी. एच. तोम्बा के नेतृत्व में विशेष टीम बनाई गई। टीम में खुखरा थाना पुलिस, भारी संख्या में जवान और डॉग स्क्वॉड भी शामिल थे।

बड़े धमाके की साजिश

तलाशी अभियान के दौरान खुखरा थाना क्षेत्र के जोकाईनाला/चतरो कानाडीह के पास गड्ढे में छिपा कर रखा गया विस्फोटक बरामद किया गया। पुलिस का मानना है कि बरामद कोडेक्स वायर और विस्फोटक तरल रसायन का इस्तेमाल बड़े धमाके की साजिश में होना था।

पुलिस और CRPF का कहना है कि नक्सलियों के खिलाफ इस तरह के अभियान लगातार जारी रहेंगे ताकि किसी भी बड़ी वारदात को रोका जा सके।