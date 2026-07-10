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Jharkhand: पाकुड़ की चार नाबालिग लड़कियों को काम दिलाने के बहाने… अब मुंबई पुलिस ने किया रेस्क्यू, क्या है पूरा मामला?

Pakur News: पाकुड़ की चार नाबालिग लड़कियों ने बताया कि दलाल उन्हें बहला-फुसलाकर पहले बस से दुमका ले गया, इसके बाद दुमका से जसीडीह स्टेशन और फिर जसीडीह से अंबाला जाने वाली ट्रेन से अंबाला स्टेशन पहुंचा गया. अंबाला में उन्हें एक कार्यस्थल पर काम में लगा दिया गया था.

By: Hasnain Alam | Published: July 10, 2026 7:28:02 PM IST

पाकुड़ की 4 नाबालिग लड़की बरामद
पाकुड़ की 4 नाबालिग लड़की बरामद


Jharkhand News: झारखंड के पाकुड़ जिले के अमड़ापाड़ा थाना क्षेत्र के चार नाबालिग लड़कियों को महाराष्ट्र पुलिस ने रेस्क्यू कर गुरुवार को बाल कल्याण समिति (CWC) के समक्ष पेश किया. इन लड़कियों को एक दलाल के द्वारा काम दिलाने के बहाने पंजाब के अंबाला शहर ले जाया गया था. नाबालिग लड़कियों ने बताया कि लगभग तीन माह पूर्व गांव के एक दलाल ने उन्हें काम दिलाने का झांसा दिया था.

लड़कियों ने आगे बताया कि दलाल उन्हें बहला-फुसलाकर पहले बस से दुमका ले गया, इसके बाद दुमका से जसीडीह स्टेशन और फिर जसीडीह से अंबाला जाने वाली ट्रेन से अंबाला स्टेशन पहुंचा गया. अंबाला में उन्हें एक कार्यस्थल पर काम पर लगाया गया, जहां 10 दिन काम करने के बाद उन्हें घर की याद सताने लगी और वे घर आने के लिए वहां से भाग निकलीं.

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लड़कियों ने गलती से पकड़ ली थीं दूसरी ट्रेन

अंबाला स्टेशन से पाकुड़ आने वाली ट्रेन के बजाय उन्होंने गलती से दूसरी ट्रेन पकड़ ली और मुंबई पहुंच गईं. मुंबई पहुंचने पर स्थानीय पुलिस ने उन्हें रेस्क्यू किया. इस दौरान मुंबई पुलिस ने इन लड़कियों का लगभग तीन माह तक सत्यापन किया.

इसके बाद मुंबई पुलिस ने गुरुवार को इन लड़कियों को पाकुड़ लाया. जहां बाल कल्याण समिति (CWC) को सौंप दिया. CWC के सदस्यों ने बताया कि लड़कियों के अभिभावकों को सूचना दे दी गई है और उनकी काउंसलिंग की जा रही है. अभिभावकों के आने के बाद लड़कियों को उन्हें सौंप दिया जाएगा.

(रांची से मनीष मेहता की रिपोर्ट)

Tags: Jharkhand Newspakur news
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