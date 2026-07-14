Home > झारखंड > है असर इस कदर दिल पर इश्क़ की तासीर का, नाबालिग लड़की ने पुलिस पर किया चाकू से हमला; भेजा सखी सेंटर

है असर इस कदर दिल पर इश्क़ की तासीर का, नाबालिग लड़की ने पुलिस पर किया चाकू से हमला; भेजा सखी सेंटर

प्रेम प्रसंग से जुड़ा एक हाई-वोल्टेज ड्रामा सोमवार देर रात कोडरमा जिले के चंदवारा थाना क्षेत्र के गरागड़गी गांव में देखने को मिला.

By: Thakur Dinesh Kumar | Last Updated: July 14, 2026 2:54:47 PM IST

कोडरमा पुलिस पर नाबालिग ने किया चाकू से हमला
कोडरमा पुलिस पर नाबालिग ने किया चाकू से हमला


Jharkhand News: प्रेम प्रसंग से जुड़ा एक हाई-वोल्टेज ड्रामा सोमवार देर रात कोडरमा जिले के चंदवारा थाना क्षेत्र के गरागड़गी गांव में देखने को मिला. जिले के जयनगर थाना क्षेत्र से अपने प्रेमी के साथ फरार हुई एक नाबालिग लड़की को बरामद करने पहुंची.

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पुलिस को उस समय अप्रत्याशित स्थिति का सामना करना पड़ा, जब नाबालिग ने महिला पुलिसकर्मी पर चाकू से हमला करने का प्रयास कर दिया. हालांकि महिला जवान ने सतर्कता दिखाते हुए खुद को सुरक्षित बचा लिया. बाद में पुलिसकर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद नाबालिग के हाथ से चाकू छीनकर उसे काबू में किया.

घंटों चली नाटक नौटंकी

घटना के दौरान गांव की सड़क पर कई घंटों तक हाई-वोल्टेज ड्रामा चलता रहा. बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए और पूरा घटनाक्रम तमाशबीन बनकर देखते रहे. पुलिस और स्वजन लगातार नाबालिग को समझाने का प्रयास करते रहे, लेकिन वह किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थी.

आशिक की गिरफ्तारी के लिए गई थी पुलिस

सोमवार देर रात पुलिस को सूचना मिली कि दोनों गरागड़गी गांव पहुंचे हुए हैं. सूचना के आधार पर पुलिस लड़की की बरामदगी और युवक की गिरफ्तारी के लिए गांव पहुंची. 

पुलिस को देखते ही नाबालिग लड़की ने हाथ में चाकू उठा लिया और अपने प्रेमी से अलग किए जाने पर आत्महत्या करने की धमकी देने लगी. इस दौरान उसने महिला पुलिसकर्मी पर हमला करने की भी कोशिश की, जिससे मौके पर कुछ देर के लिए अफरा-तफरी मच गई.

सखी सेंटर भेजा नाबालिग को

पुलिस की सूझबूझ के बाद स्थिति पर काबू पाया गया. पुलिस ने नाबालिग को सुरक्षित अपने कब्जे में लेकर फिलहाल सखी सेंटर भेज दिया है, जबकि मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है. नाबालिगों को सखी सेंटर इसलिए भेजा है, ताकि उसे हिंसा, शोषण या किसी अन्य संकट की स्थिति में सुरक्षित अस्थायी आश्रय, चिकित्सा सहायता, कानूनी सलाह, पुलिस सहायता और मनोवैज्ञानिक परामर्श एक ही छत के नीचे मिल सके.

Tags: Jharkhand Newskodarma newsMinor love case
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